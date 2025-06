Reaparece Adela Noriega y Televisa queda en shock tras rumor de muerte: FOTO se hace viral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A pesar de que tiene dos décadas retirada de la actuación, en los últimos días el nombre de Adela Noriega ha aparecido en todos los titulares de la prensa debido a que se reportó su muerte a través de diversas publicación en redes sociales como TikTok. Aafortunadamente, esta noticia resultó ser falsa, pues ninguna fuente oficial salió a confirmar el presunto fallecimiento de la protagonista de novelas.

Sin embargo, el nombre de Adela continúa en tendencia tanto en Internet como en los medios, ya que la famosa reapareció a través de una foto viral. Resulta que los usuarios de X, antes Twitter, revivieron una imagen que compartió su hermana Adela Noriega en el año 2018, donde se puede ver a la exestrella de Televisa y a su otro hermano posando sonrientes a la cámara.

Con mis queridos hermanos", escribió Reyna.

Viralizan vieja foto de Adela Noriega tras rumor de muerte

Esa fotografía fue tomada hace más de dos décadas, cuando Noriega se encontraba en la cima del éxito al protagonizar el exitoso melodrama Amor Real, que se ha retransmitido varias veces en el Canal de Las Estrellas. Como se sabe, Noriega fue una de las actrices más icónicas de las telenovelas, siendo parte de las más exitosas como Quinceañera, El privilegio de amar y El manantial.

Nació el 24 de octubre de 1969 en Ciudad de México y comenzó su carrera artística a una edad temprana, sin embargo, a partir del 2008 abandonó su carrera tras su participación en Fuego en la sangre, cuando decidió alejarse del medio sin dar explicaciones públicas, lo que ha generado múltiples contemplaciones sobre su paradero y vida actual, entre ellas, los recientes rumores de su muerte.

Fue el pasado miércoles 11 de junio cuando se encendieron las alarmas debido a que trascendió que Adela Noriega habría muerto a los 55 años: "El mundo del espectáculo está de luto. Adela Noriega, una de las actrices más queridas y recordadas de las telenovelas mexicanas, falleció esta tarde tras perder una batalla contra el cáncer, según informó en exclusiva el canal Univisión”, se escucha decir a una voz en el clip difundido en TikTok.

Además, una cuenta de Facebook con el nombre de Pepillo Origel dio el pésame por la muerte de Adela, lo que preocupó aún más a los fans. Sin embargo, el propio periodista ya salió a señalar que él no es quien maneja esa cuenta: "En una página de Facebook este patán que no sé quién es está usando mi nombre y dice semejante mentira! No le hagan caso no soy yo! Voy a tener que hacer algo para que lo bloqueen".

Pepillo Origel desmintió publicación sobre la muerte de Adela Noriega

