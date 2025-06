¿Renuncia por homofobia? Actor de Televisa reacciona de censura a su beso gay en novela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y presentador mexicano, Lambda García, recientemente brindó una entrevista en la que confesó que en Univisión y en la empresa San Ángel (una opera en Estados Unidos y la otra en México), han censurado su beso gay en novela, y con total sinceridad ha externado su inesperada reacción a esta situación, ¿acaso los acusa de homofobia y renuncia a la televisora?

García se encuentra formando parte del elenco del melodrama Juegos de Amor y Poder, en el que su personaje es gay y tiene una historia con el histrión Alan Slim, en la que han dejado ver las dificultades para salir a mostrar su amor al mundo. Lastimosamente, Lambda confesó que tanto en Univisión como en Televisa han censurado escenas: "Ha habido censura aquí en México y en Estados Unidos. Patricio (su personaje) tenía una escena con Germán (interpretado por Slim) en la cual se daban un beso y fue censurado, fue censurado tanto allá como acá".

Sobre esta situación, el participante de Hoy Soy El Chef dejó en claro que se sintió dolido, más que nada, pues considera que es una "terrible tontería", aunque entiende que aún se está en "época de censura", se debería de mostrar más para erradicar la ignorancia y tabúes de la Comunidad LGBTQ+: "Estamos en 2025 y estamos tratando de ampliar y estamos haciendo todo con todo el respeto del mundo y que se censure sí me dolió un poquitín, la neta, porque es mi trabajo y porque es el enseñarle a la gente lo que sucede en una relación".

Sobre si estaba enojado con los altos mandos de la televisora de Emilio Azcárraga y los productores del melodrama, el expresentador del programa Hoy, señaló que entiende que a veces los editores y productores acatan órdenes, y que muchas veces, los jefes también deben de hacer cosas para evitar multas y castigos por lo que no busca culpas: "A lo mejor ni siquiera tampoco es la empresa, a lo mejor hay una corriente allá afuera que todavía no. No sé, como que hay muchas cosas, entonces para qué preguntar, para qué hacer, simplemente tratar desde tu trinchera como siempre de dar lo mejor que se pueda".

El exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, dejó en claro que él se lleva de este melodrama cosas mejores que el que pasen a cuadro un beso gay, pues señala que ha recibido mensajes en Instagram sobre lo mucho que su personaje a ayudado a que sus padres entiendan mejor su orientación, y que son cosas a favor que no exhibe, pero que sí ve: "No comparto mucho en redes porque creo que muchas cosas son privadas y porque no me gusta vanagloriarme de las cosas, no me gusta andar jactándome de lo que hago o no hago, pero hay muchos mensajes muy lindos que me llegan, que sí leo".

Fuente: Tribuna del Yaqui