Adiós TV Azteca: Exconductor de 'Hoy' vuelve a Televisa con oferta para 'LCDLF México'

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor mexicano, quien formó parte del programa Hoy y hace un par de años aceptó unirse a TV Azteca, dejó sorprendidos a todos sus seguidores y fans al confesar que tiene una importante oferta para regresar a las filas de Televisa. Resulta que confirmó que la producción de La Casa de los Famosos México lo buscó para que formara parte de la tercera temporada del exitoso reality.

Se trata del también comediante Manu Nna, quien ha realizado exitosos proyectos en el Canal de Las Estrellas y quien también es un destacado miembro de la comunidad LGBT desde hace años. Uno de sus primeros proyectos fue realizar capítulos para el unitario Como dice el dicho, además de que también fue co-conductor de Hoy y en 2021 se encargó de dar vida a 'Chenchi', la perrita mascota del matutino, pero finalmente fue despedido porque no aportaba nada para subir el rating.

Al no contar con exclusividad en San Ángel, en 2023 el hermano de Michelle Rodríguez hizo su debut en la empresa del Ajusco como concursante del reality MasterChef México, de donde fue eliminado antes de llegar a la gran final. Sin embargo, ahora Manu se encuentra cerca de retornar a Televisa, pues él mismo acaba de confesar que recibió una oferta para formar parte del reality conducido por la guapísima Galilea Montijo.

Manu Nna formó parte de 'MasterChef Celebrity'

En una entrevista con René Franco, el famoso influencer mexicano informó que había recibido la propuesta de sumarse a la tercera temporada de LCDLF México, la cual se estrenará el próximo domingo 27 de julio. Sin embargo, Nna indicó que no había cerrado su contratación debido a que solicitó algo muy especial para firmar y todavía no le daban el sí: "No puedo decir... se iniciaron negociaciones, si yo puedo entrar con mi perrita, ya estoy dentro".

Sí, Manu Nna explicó que le solicitó a la producción del reality que permitieran que su perrita de apoyo, llamada Marimar, ingresara junto con él pero no sabe si aceptarán. Ante la pregunta de si se ve como ganador, el actor dijo: "Cualquiera puede ganar". En tanto que René Franco, quien ha sido panelista del proyecto, le aseguró al famoso conductor que tiene todo para convertirse en el próximo ganador.

