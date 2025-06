Al borde del divorcio: Alessandra Rosaldo confirma crisis matrimonial con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz mexicana, Alessandra Rosaldo, acaba de sincerarse sobre terribles problemas con su esposo, el polémico actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, y confesó que hubo una muy fuerte crisis matrimonial, que realmente los llevó al borde del divorcio. Afortunadamente ambos lograron superar la situación y con terapia entendieron muchas cosas que los beneficiaron.

Aunque en el pasado, Alessandra ya había confesado que su romance con Eugenio tuvo turbulentos momentos, hace un par de días que junto a su hermana, Mariana Sánchez Rosaldo, durante su podcast, se sinceró sobre los problemas que casi la llevan a separarse de Derbez antes del nacimiento de Aitana Derbez: "Mal yo en mi relación con Eugenio, mal el rol que yo estaba jugando, mal el que estaba jugando él, mal que vivíamos con Aislinn, los tres juntos, todo mal, yo era la señora de la casa, pero Aislinn también era la señora de la casa. Yo me sentía muy perdida".

Ante esta situación, la cantante de Sentidos Opuestos, declaró que ella estuvo meses en esa terapia, analizando muchas cosas hasta darse cuenta que en efecto, lo mejor para ella era dejar ir a Derbez, que pese a que lo amaba con el alma, había descubierto que tenía que soltarlo: "Me voy dando cuenta de todo lo que yo no estoy haciendo bien, empiezo a repararme, obviamente me tuve que ir muy para atrás: mamá, papá, la niña herida, llorar meses y meses. Finalmente, tomar la decisión de decir, amo a este hombre con toda mi alma, pero lo tengo que dejar ir".

Eugenio y Alessandra tienen 13 años casados. Internet

Por primera vez, confesó que en ese momento identificó que venía repitiendo el patrón toda la vida de parejas que rescataba, donde ella era la que tenía los pantalones puestos, y hacía que avanzaran las cosas, no que hubiera realmente un compromiso por parte de ambos y ella era la que dejaba todo: "Yo era la controladora, era le macho. Rompo con ese patrón, pero me pierdo por completo, porque no sé qué hacer con un proveedor a mi lado, una persona que me cuida y que me trata bien y me apapacha, entonces me perdí mucho".

Finalmente, destacó que la terapia es para personas valientes, que realmente están dispuestas a sanar, a amarse, y no siempre es algo fácil, en especial si se ha tenido una vida difícil, complicada y con momentos de mucho sufrimiento, pero ella sabía que tenía que hacer algo: "Me ayudó en su momento y fue gracias al profundo amor que yo tenía por Eugenio y con mi relación con él que tomé terapia. La terapia es para valientes, porque no cualquiera se puede ver en el espejo, no cualquiera tiene el valor".

Alessandra y Eugenio. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui