¿Ángela Aguilar se lo robó? Cazzu se sincera y da detalles de su romance con Christian Nodal

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida trapera argentina, Cazzu, acaba de brindar una entrevista en la que dio detalles inéditos de su vida, incluso por primera vez decidió sincerarse sobre su romance, con el polémico cantante de regional mexicano, Christian Nodal, revelando uno de los secretos de su relación amorosa, ¿acaso confirma que Ángela Aguilar sí fue la tercera en discordia y se robó su amor?

En abril del 2022, la intérprete de La Cueva y Nodal fueron captados por primera vez juntos, pero, no fue hasta octubre de ese año que confirmaron su romance, y solo unos cuantos meses después, la pareja anunció que estaban en la dulce espera de su primera hija, a la cual nombraron Inti Nodal Cazzuchelli. Desgraciadamente, a pocos meses del nacimiento de la menor, los cantantes anunciaron su rompimiento, y un par de semanas más tarde, Christian comenzó su relación con Ángela y al mes se casaron.

Después de la mencionada separación, tanto la trapera como el sonorense, han evitado hablar de las razones y en general no hablan de su romance pasado, dejando en claro simplemente que se tienen respeto y cariño por todo el tiempo compartido y su pequeña en común. Ahora, en el podcast argentino, Patria y Familia, la reconocida cantante decidió hablar de un punto muy importante de dicha relación y no fue su separación, sino el momento en el que quedó embarazada el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos.

Pese a la insistencia de la infidelidad en redes sociales, la creadora de Con Otra, se ha negado a hablar del tema, pero ahora, en el mencionado podcast hizo una revelación que dejó a todos impactados, y es el hecho de que por primera vez admitió que su embarazo fue una sorpresa para ella y el creador de Adiós Amor, señalando que ama esta facera y siempre supo que iba a ser madre, no lo había hablado aún con Nodal.

Me encanta ser mamá. El otro día lo hablé con mi psicóloga, le dije: ‘Para mí esto era un proyecto oculto que tenía en mi interior’. Soy una persona muy aplicada, muy responsable con mis cosas, no improviso tanto y de repente yo estuve cuatro meses de novia y quedé embarazada", externó.

Pero, aunque confiesa que su romance con el yerno de Pepe Aguilar no estaba en ese momento de hablar de una familia, cuando se enteró de que su bebé venía en camino, fue completamente deseada porque ella quería ser madre, siempre lo supo y estaba enamorada del sonorense, así que el escuchar que uno de sus sueños se cumpliría, no dudó en celebrarlo y aceptar tenerla: "Para mí, yo quería ser mamá en algún lugar. De hecho sentí que en algún momento capaz iba a ser mamá, pero no sabía cómo... de repente me enamoré y bueno, en ese momento sonó bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui