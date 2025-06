Gala y Crista Montes podrían reencontrarse en la marcha LGBT+ tras su distanciamiento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 28 de junio se efectuará la próxima marcha LGBT+ de la Ciudad de México, pero en el mundo de las redes sociales muchos están inquietos porque tienen gran curiosidad sobre la actual enemistad que existe entre Gala Montes y su madre Crista Montes, pues se dice que posiblemente podrían llegar a encontrarse en el evento anual donde se celebra la diversidad sexual y de género.

Lo anterior se debe a que, como se sabe, el pasado 14 de junio en la alcaldía Miguel Hidalgo fue nombrada la progenitora de Gala como “reina” de la comunidad. Lo más curioso es que no fue la única en recibir ese nombramiento, porque a su hija también se le otorgó ese título temporal, al lado de Pablo Ruiz, Jessica Esotérica y La Venenito, quienes partirán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo.

Ahora, entre los usuarios se ha creado una enorme incógnita: unos piensan que quizás esta es la oportunidad para que ambas logren sanar asperezas, y otros creen que solo ocasionará una situación muy incómoda. No obstante, ante todo esto, según TVNotas, Crista compartió algunas palabras en una reciente reunión con medios de comunicación y aseguró que ella está dispuesta a “perdonar” a la joven actriz.

Por su parte, la señora afirmó que para nada está molesta y que está muy dispuesta a conversar tanto con Gala como con Beba Montes: “Yo no estoy enojada con ella. No sé qué me tiene que perdonar. Yo no estoy enojada. A mí no me molestaría encontrarme con ella. Yo estaría dispuesta a hablar con ella. Sí oí la entrevista donde dijo que no me quería volver a ver. No me molestaría verla. Yo la amo”, dijo.

Gala Montes no ha respondido a las declaraciones de su madre

En cuanto a la exintegrante de La casa de los famosos, en fechas recientes ha manifestado que ella también perdona a la mujer que le dio la vida; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no ha abierto la posibilidad de reanudar esa relación. Por lo pronto, solo queda esperar al 28 de junio, cuando quizás ambas se vean frente a frente bajo las mismas circunstancias.

