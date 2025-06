Hermano de Juan Collado manda fuerte mensaje a Yadhira Carrillo que estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda la separación de la reconocida actriz, Yadhira Carrillo, y el polémico abogado mexicano, Juan Collado, tomó por sorpresa a todos, pero ahora que es oficial, el hermano del licenciado en leyes, le mandó fuerte mensaje a la querida estrella de Televisa, con el que ha logrado estremecer a Televisa. Sus comentarios causaron mucha intriga y hace más presente el cuestionamiento, sobre el porqué decidirían divorciarse.

A pocos meses de que Collado saliera de prisión y Yadhira volviera a los melodramas, comenzó a especulara que la protagonista de Barrera de Amor y el abogado estaban en una fuerte crisis matrimonial, incluso hubo quienes aseguraron que ya habían iniciado el proceso de divorcio y que él ya tenía un nuevo amor. Sin embargo, por varias semanas, la actriz evadía estos cuestionamientos y se mantenía firme en que amaba a su esposo, más nunca negaba o confirmaba los rumores.

Pero, después de tantos dimes y diretes, el pasado mes de mayo, la actriz de Amarte Es Mi Pecado, confirmó que en efecto, estaba separada de su esposo, pues sus proyectos de vida no iban por el mismo rumbo, incluso reveló que él sí estaba en el continente europeo, aunque aseguró que se aman como el primer día: "No podemos vernos porque estamos en diferentes continentes, entonces eso ha sido muy difícil, esa es la situación de la que tanto se ha hablado. Tenemos mucho tiempo de no poder coincidir porque nuestros proyectos van por caminos distintos".

Ahora, a un mes de esta confirmación, Antonio Collado, hermano del empresario, al ser entrevistado por la prensa, reafirmó la noticia de la separación y confesó que estaba muy triste tanto él, como toda la familia, pues señaló que quieren mucho a la actriz y espera que el final siga siendo así de bueno y en paz, pero que sí les duele: "Para toda la familia Collado ha sido muy triste, la verdad, todos queremos mucho a Yadhira y fue una sorpresa, pero esperemos que tengo un buen final".

Finalmente, declaró que a él como hermano de Juan, le encantaría que la situación tuviera un arreglo y que pronto ambos puedan volver a estar juntos, dejando en claro a Yadhira que toda la familia la adora y la quieren de regreso, aunque al final es decisión de ambos que pase, deshaciéndose en halagos para Carrillo: "A mi sí me gustaría que pudieran regresar y retomar la familia. Todo terminó en buenos términos, pero a mi sí me gustaría que pudieran regresar y pudieran estar juntos, la verdad".

