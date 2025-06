Quedó en shock: Actor de Televisa se entera en vivo de la triste muerte de Adela Noriega

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, José Elías Moreno, recientemente brindó una entrevista a varios medios de comunicación, en el que durante plena transmisión en vivo, recibió una lamentable noticia, pues se enteró de la triste muerte de la famosa exactriz de Televisa mexicana, Adela Noriega, ante lo que no pudo evitar evidenciar que quedó en shock. Asegura sentir gran cariño por la histrionista.

Desgraciadamente, tras varios años lejos de la pantalla chica y del mundo del espectáculo, manteniendo en completo secreto que ha sido de su vida tras dejar las novelas, la protagonista de Fuego en la Sangre fue tendencia por un video en TikTok en el que se asegura que perdió la vida a sus 53 años de edad a causa de un cáncer terminal. Hasta el momento, Adela no ha salido a dar declaraciones para demostrar que está viva, y su familia tampoco ha aparecido para confirmar la noticia, por lo que sigue siendo un misterio si es verdad o si es falso lo antes mencionado.

Ante la incertidumbre, reporteros del programa Hoy, el periodista Edén Dorantes, que transmitía en vivo en ese momento, y otros medios de comunicación, al poder hablar con Elías, uno de los administradores de la ANDA, le cuestionaron sobre este lamentable deceso, pero totalmente sorprendido, declaró que él no estaba enterado de nada: "Yo espero que no. Yo he estado metido aquí de sol a sol y no he ido a la oficina, lo único que te puedo decir es que yo no estaba enterado, eso quiere decir que no es una noticia que haya trascendido a la oficina".

El actor de Médicos, Línea de Vida, se mostró sorprendido por lo dicho, y afirmó que hasta el momento solo le queda desear que no sea cierto, pues al menos a las oficinas de la ANDA no se ha dicho nada de ello, por lo que se viene a enterar en esa entrevista en vivo: "Es todo lo que te puedo decir, si sucedió o no, yo no te puedo decir, porque yo a Adela la conozco, trabajé con ella y no, no sabía, me estoy enterando ahorita que me lo estás diciendo

Con respecto a las regalías por melodramas como El Privilegio de Amar, Elías señaló que no se mantienen en contacto con los socios, que todo se informa mediante una página que tienen y los interesados en que se les entregue su pago se contactan o tienen un intermediario que va y cobra, pero asegura que con Adela, tampoco se sabe si tiene un apoderado o si es que cobra estas regalías: "No lo sé, el actor puede tener, yo puedo llegar y dar una carta notarial en la que autorizó que cobres tu las regalías, entonces esa gente mensualmente es quién hace ese cobro, pero no te sé decir si Adela lo tiene".

Fuente: Tribuna del Yaqui