"Salió a cenar y jamás volvió": Conductor de 'Hoy' denuncia secuestro y hace fuerte súplica

Ciudad de México.- El reconocido presentador del programa Hoy y estilista de las estrellas, Gustavo Matta, recientemente ha decidido romper el silencio sobre su tragedia familiar y denunció el secuestro de uno de sus familiares, revelando que sin saber lo que pasaría, "salió a cenar y jamás volvió", afirmando que tiene más de cuatro meses sin saber nada de él. Su familia pagó el rescate y siguen sin saber nada, por lo que lanzó fuerte súplica a los delincuentes.

Gustavo, mediante su cuenta de Instagram, confesó que se encuentra desesperado, porque en octubre del 2024, su sobrino, Jesús Muñoz Matta, fue secuestrado junto a otros dos amigos, y a ocho meses de su desaparición siguen sin poder recuperarlo, por lo que pide que si alguien lo ha visto se pongan en contacto: "¡Es mi sangre y me duele de sobremanera! Pero tenemos fe que volverá. ¡Dios tiene el control!, Pero si alguien lo ha visto, nos ayudaría mucho que nos avisaran. Estaba de vacaciones en Veracruz, ¡salió a cenar y jamás volvió! Estaba con dos amigos más".

Ante esto, el colega de Galilea Montijo, decidió brindar una exclusiva para el programa de De Primera Mano, para brindar más detalles de su situación, como el hecho de que ya agotaron todas las instancias legales, se mantuvieron en secreto por seguridad y evitar un daño a su ser amado, pero ya están desesperados, pues incluso pagaron lo que se exigía: "Pagamos como se nos pidió y todavía tuvimos un par de semanas, todavía en febrero tuvimos contacto con los delincuentes, o la gente que lo tenía sometido, después se perdió el contacto".

Gustavo pide ayuda para encontrar a su sobrino. Instagram @gustavomatta

Según Matta, los secuestrados se mantuvieron en contacto y demostraron que Jesús estaba vivo hasta el mes de febrero de este 2025, destacando que al inicio hacían videollamadas y se podía ver como su sobrino estaba siendo manipulado para decirles ciertas cosas, por lo que no sabían su verdadero estado: "Él se mostró en videollamadas. Nos pidió que lo ayudáramos algunas veces. Otras lo sentíamos como muy distraído y manipulado".

Finalmente, declaró que saben que pidieron un Airbnb, rentaron un auto y se fueron a cenar, pero ya no regresó ninguno a la vivienda, destacando que no hay más pistas de sus paraderos, y que pese a que pagaron el rescate, cortaron toda comunicación y ya no saben donde está su sobrino y pide que lo devuelvan: "Nos enseñan las cámaras que se fueron a cenar y no volvieron. Cuando pagamos el rescate, les llamamos, pero ya no estuvo ahí. Nos contestaron y después no nos volvieron a contestar. Ya nunca más supimos de ellos".

Fuente: Tribuna del Yaqui