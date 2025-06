¿Y Ángela Aguilar? Kunno se viraliza por hacer trend de Belinda y lo tunden en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es de conocimiento público que el reconocido influencer mexicano Kunno y la cantante del género regional mexicano, Ángela Aguilar, han sido inseparables desde hace meses, pues en redes sociales suelen compartir numerosos videos juntos. Incluso, en algunas ocasiones, en este tipo de contenido los acompaña el esposo de la integrante de la dinastía Aguilar, Christian Nodal.

Aunque ahora es muy posible que surja un problema entre este par de amigos, pues según usuarios de TikTok, la hija de Pepe Aguilar podría estar muy molesta con el influencer. Todo comenzó con el reciente video que subió el regiomontano, en el que se unió a la nueva tendencia de la plataforma antes mencionada: se trata del nuevo sencillo de Belinda, Heterocromía, que forma parte de su reciente álbum Indómita.

“¿Qué gatos son los que visten Loro Piana?, ¿Qué gatos son los que solo juegan golf?, ¿Qué gatos son los que toman Aperol? Naturellement, los Aristogatos”, así dice el fragmento que se volvió viral entre los tiktokers. Y, por lo visto, el polémico joven de 24 años no se quiso quedar atrás e hizo exactamente lo mismo que sus colegas, pues en el video que circula por la plataforma luce muy sonriente mientras baila al ritmo de la letra.

Respuesta del influencer a uno de los comentarios

No obstante, los internautas no tomaron muy bien la decisión de Kunno, ya que comenzaron a tacharlo de mal amigo y de ser una persona convenenciera. Es necesario recordar que la personalidad de internet ha compartido algunas fotografías con Belinda, y hasta ha llegado a mencionar que tienen una linda amistad. Por su parte, el año pasado, justo después de los Women of the Year 2024, se viralizó una imagen en la que el creador de contenido posaba junto a Cazzu.

Estos son algunos de los comentarios que le han dejado a Kunno las personas que no están de acuerdo con sus acciones:

“¿Qué gatos son los que traicionan a sus amigos?, ¿Qué gatos son los que se llevan por conveniencia?, ¿Qué gatos son los que se juntan con la amante? Naturellement, Kunnoaristogato”. “Ni Judas se atrevió a tanto”. “A mí se me hace que algo le hicieron o lo desecharon, y ahora Kunno está en venganza. ¿Buscará reconciliación con Beli?” “‘Lo peor de una traición es que nunca viene de un enemigo’. – Ángela Aguilar cuando vea este video”. “Kunno es el típico amigo que nunca quisieras tener”. “No te va a llegar la mensualidad que te da Pepe Aguilar por ser amigo de su hija”.

Fuente: Tribuna