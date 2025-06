Capi compara a 'VLA' con 'Ventaneando' y Pati Chapoy reacciona con polémica respuesta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una reciente emisión del famoso programa de TV Azteca, Ventaneando, estuvo de invitado el comediante mexicano Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido por la gran mayoría como El Capi Pérez. El presentador acudió al show para promocionar la nueva temporada de 100 Mexicanos Dicen VIP, misma que dará inicio este domingo 15 de junio a las 19:00 horas (hora del centro de México).

A pesar de que todo comenzó como una plática amena, un comentario de Ricardo Manjarrez transformó por completo el ambiente, pues el presentador de televisión mencionó entre bromas que en la nueva temporada del concurso habría enfrentamientos entre personas que se detestan en la vida real. Fue entonces cuando el bromista conductor de 38 años siguió el hilo de la conversación y dijo: “Por cierto, va Ventaneando contra Venga la Alegría”.

No obstante, esto encendió el foro, principalmente a Pati Chapoy, quien no se quedó callada y comentó que ese show le debía su existencia a ellos. Su respuesta no solo hizo que Pérez Ibarra se retractara, sino que también abrió la puerta a especulaciones, ya que en redes sociales algunos internautas comenzaron a preguntarse si en realidad actualmente existían rivalidades dentro de la misma televisora.

“Pues mira, yo me los echo así”, externó Chapoy al mismo tiempo que tronaba los dedos. Además, la mujer de 75 años añadió que gracias a las entrevistas que ella realizaba era que podía funcionar Venga la Alegría: “Todos los días con mis entrevistas. Aquí es donde se genera el espectáculo. Gracias a Ventaneando, ellos existen.” Por su parte, El Capi respondió que entendía perfectamente y que les debía mucho: “Yo lo sé, yo me crié en Ventaneando. Le debo muchas cosas al programa”, afirmó.

Finalmente, es relevante mencionar que Pati Chapoy inició su carrera con Raúl Velasco en el programa México, magia y encuentro para Televisa. Después, se hizo de un espacio en revistas de farándula, pero no se detuvo ahí, ya que también incursionó en la radio. No obstante, llegó el momento en que Televisa le canceló el contrato, y mientras se dedicaba a otro rubro, fue entonces cuando Ricardo Salinas Pliego se le acercó y la contrató para TV Azteca.

