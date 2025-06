Cazzu lanza mensaje sobre la paternidad y despierta críticas hacia Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- Luego de que Cazzu expresara su sentir sobre la paternidad de Christian Nodal durante el Día del Padre, ha generado una fuerte reacción entre los seguidores de ambos artistas. A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, la cantante argentina envió un mensaje que fue interpretado como una indirecta hacia Nodal, cuya relación con su hija Inti ha sido criticada y cuestionada.

El músico sonorense Christian Nodal ha sido criticado en diferentes ocasiones por su aparente ausencia en la vida de su hija. Hace poco, se filtró información durante una visita que Cazzu realizó a México junto con la menor, donde se señalaba que el cantante no cumplía con sus responsabilidades paternas, dejando el cuidado de Inti a una niñera; dicha información generó opiniones y reacciones encontradas entre el público.

Asimismo, según fuentes cercanas a Cazzu, han señalado que la relación entre el cantante y su hija ha sido distante, sobre todo, después de que Nodal contrajera matrimonio con Ángela Aguilar, lo que ha contribuido a que se cuestionen las prioridades del cantante acerca de la crianza de su hija, aumentando la polémica de Christian Nodal.

Pese a que Cazzu ha tenido oportunidades para abordar el tema en medios nacionales e internacionales, ha optado por no profundizar en su relación con el padre de su hija, no obstante, en algunas ocasiones ha ofrecido declaraciones que aportan detalles sobre esta dinámica; ha mencionado que no existe conflicto alguno con Ángela Aguilar, negando cualquier tipo de rivalidad. Sin embargo, en un podcast, reveló que desconocía que Christian Nodal mantenía una relación paralela durante el tiempo en que ellos estuvieron juntos.

A través de sus redes sociales, Cazzu compartió un mensaje por el Día del Padre: ‘Feliz domingo. Feliz día a los papis que cuidan a sus hijes’. La frase, aunque sencilla, fue interpretada por muchos como una crítica a la postura de Christian Nodal frente a la paternidad. Rápidamente, la publicación derivó en cuestionamientos entre sus seguidores sobre su compromiso como padre.

Es importante destacar que, la cantante argentina Cazzu, recientemente ha logrado sold-out en el Auditorio Nacional de México en dos ocasiones, se ha mostrado firme en la defensa de su rol como madre y en la crítica hacia quienes no cumplen con ese compromiso. El mensaje de Cazzu en el Día del Padre no pasó desapercibido y despertó el debate sobre la relación entre Christian Nodal y su hija.

