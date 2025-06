El Juego del Calamar: Evento oficial en CDMX previo al lanzamiento de la temporada final

Comparta este artículo

Ciudad de México, México.- A pocos días del estreno de la última temporada de El Juego del Calamar en la plataforma de streaming Netflix, la emoción de los fanáticos no deja de aumentar y para celebrar este lanzamiento, se ha organizado en la Ciudad de México una experiencia inmersiva inspirada en la serie, que promete transportar a los participantes al universo de los juegos que marcaron la trama, con la diferencia de que la experiencia será completamente segura, sin riesgos ni consecuencias fatales.

De acuerdo con la información, el evento se realizará del 19 al 22 de junio en un espacio ubicado en Durango 275, en la colonia Roma; debido al gran interés generado, los registros para participar se agotaron en cuestión de minutos, pues el cupo es limitado para garantizar la calidad y seguridad de la experiencia. Por ello, Netflix anunció que abrirá un nuevo periodo de registro para quienes quieran ser parte de esta aventura. Además, la recomendación para los interesados es mantener activas las notificaciones en los perfiles oficiales de Netflix y de la serie en redes sociales, donde se compartirán los detalles para el nuevo registro.

En esta experiencia, los participantes no únicamente enfrentarán los famosos juegos inspirados en la serie, sino que también podrán disfrutar de juegos tradicionales mexicanos, combinando la tensión y emoción de El Juego del Calamar con elementos culturales locales. Asimismo, a diferencia de la serie dirigida por Hwang Dong-hyuk, donde los participantes enfrentan consecuencias mortales, esta simulación será completamente libre de violencia y se enfocará en la diversión y el entretenimiento.

Cabe señalar que, el evento es exclusivo para mayores de edad, por lo que no se permitirá la entrada a menores. El acceso será únicamente con identificación oficial y con el registro confirmado; cada registro es válido para una persona y un acompañante. Además, no se permitirá ingresar con armas, objetos punzocortantes, líquidos, alimentos, sustancias tóxicas, materiales inflamables ni bolsas grandes. No habrá servicio de guardarropa, por lo que se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos para disfrutar plenamente de la experiencia.

El Juego del Calamar Evento oficial en CDMX previo al lanzamiento de la temporada final

La última temporada de El Juego del Calamar se estrenará oficialmente el 27 de junio a la 1:00 horas, hora del centro de México, en la plataforma Netflix; la serie narra la historia de un grupo de personas con graves problemas económicos que son invitadas a participar en juegos infantiles con la promesa de un premio millonario, pero a un alto costo: quienes son eliminados no sólo quedan fuera, sino que mueren de forma violenta.

Fuente: Tribuna