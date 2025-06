Escándalo en Televisa: Captarían a Marcus Ornellas, esposo de Ariadne Díaz, al serle infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, estrellas de Televisa se ven envueltas en un fuerte escándalo, debido a que recientemente un canal de YouTube reveló que habría captado en comprometedora situación al polémico histrión de melodramas, Marcus Ornellas. mientras que supuestamente podría estar a nada de serle infiel a la querida actriz mexicana, Ariadne Díaz. La pareja tienen meses en rumores de crisis matrimonial.

Después de que Ariadne y su expareja, el galán de melodramas, José Ron, se encontraran al ser uno de los protagonistas del melodrama, Papás Por Conveniencia, se comenzó a sospechar que por celos de Marcus por la antigua relación que mantuvieron los actores, habría una crisis de pareja. La situación aumentó después de que Díaz y Ron se besaron sobre el escenario al presentar el proyecto, despertando comentarios de que ya se habrían separado tras casi 10 años juntos y un hijo en común.

Ahora, según los informes del canal de YouTube de Kadi Paparazzi, Ornellas trató de conquistar a una mujer desconocida, pues mientras que se encontraba en una tienda de diamantes, al momento que vio a una joven y hermosa mujer, se habría enderezado y hasta trataría de conquistar a la desconocida: "Ella iba en su rollo, sin sospechar que estaba a punto de ser observada con mucho interés. Ahí tienen a Marcus que la cachó desde lejitos, en cuanto la vio venir, hasta derechito se puso y se le paró enfrente, así como que no quiere la cosa. Ella ni lo peló, pero él no se dio por vencido".

Según los presentadores de dicho canal de YouTube, Marcus estaba insistiendo para que le hiciera caso, y al notar que era captado en video al hacer esto, supuestamente puso un actitud más fría, calculadora y sospechosa, esperando que no arruinen su vida con fotos y videos: "Le echó unos ojitos de esos que derriten y luego se giró completito para verla de espaldas. Nosotros, con el lente bien firme, captamos cómo no le quitó los ojos de encima hasta que la perdió de vista".

Finalmente, el denominado 'Lobo', declaró que no le fue infiel porque no tuvo la oportunidad, así que al no haber más de una caricia coqueta, entre ellos realmente no tuvo una relación más allá con sus fans, pero destacó que igual debe de contar, porque sí habría tenido el tiempo, su romance avanzaría más que simples caricias o miradas de reojo: "Yo no lo considero una ofensa, tampoco una infidelidad, pero sí un intento porque, viendo las imágenes, se nota que quiere tener un contacto con ella, yo siento que es un intento de ligar".

