Eugenio Derbez reflexiona sobre su paternidad en el Día del Padre y conmueve en redes

Los Ángeles, California.- Este 15 de junio se celebra el Día del Padre, no solo en México, sino también en Estados Unidos, Canadá y Argentina. Es así que diversas personas del espectáculo comenzaron a subir mensajes en sus redes sociales sobre este evento y, por supuesto, el comediante Eugenio González Derbez, conocido como Eugenio Derbez, no se quedó atrás y compartió un mensaje en su cuenta de Instagram.

Es relevante mencionar que el hombre de 63 años constantemente es objeto de críticas en redes sociales debido a que cada uno de sus hijos tiene una madre diferente. Como se sabe, José Eduardo es primogénito de la famosa exestrella de Televisa, Victoria Ruffo; mientras tanto, la actriz mexicana Aislinn es hija de Gabriela Michel, una destacada actriz de doblaje que tiene entre sus personajes más conocidos a Samantha Jones, en las primeras temporadas de Sex and the City.

Por su parte, también se encuentra el cantante Vadhir Derbez, hijo de Silvana Torres Prince, quien según Infobae vive en Estados Unidos y tiene un negocio de personalización de carcasas para celulares. A su vez, el 4 de agosto de 2014 nació la pequeña Aitana, cuya madre es ni más ni menos que la cantante pop Alessandra Rosaldo, exvocalista del grupo Sentidos Opuestos.

Instagram de Eugenio Derbez

El intérprete de Ludovico P. Luche compartió en su cuenta de Instagram un video donde recopiló algunos momentos que ha vivido en los últimos meses al lado de sus cuatro hijos. Algunas de las imágenes proyectadas corresponden al reality show De viaje con los Derbez, un programa que tiene como objetivo seguir las vivencias de la peculiar familia. Por lo tanto, al material lo acompañó con un escueto mensaje: “No sé si he sido el mejor. ¡Pero ha sido muy padre!”.

Finalmente, algunos de sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para recordarle a sus hijos ficticios Bibi P. Luche, Ludoviquito P. Luche, Junior P. Luche y Maradonio P. Luche. Sin embargo, no fueron los únicos, pues Consuelo Duval le dejó un comentario bastante curioso: “¿Y tus otros hijos no los mencionas? Tlacuache hipocondríaco de minúsculos sentimientos”, escribió.

Fuente: Tribuna