Los Alegres del Barranco estrenan anticorrido contra el narcotráfico tras sus polémicas

Ciudad de México, México.- Tras el lanzamiento de un nuevo corrido que rompe los esquemas tradicionales del género, al transmitir un mensaje contra el narcotráfico, Los Alegres del Barranco sorprendieron a su audiencia y a la industria musical; este sencillo, se estrenó el domingo 15 de junio, poco después de las 16:00 horas, en el Día del Padre, lo cual representa un giro importante para la agrupación, conocida por la polémica que generaron al proyectar imágenes de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’ durante uno de sus conciertos.

El contenido de la canción, lejos de glorificar la vida del crimen organizado, como suelen hacer muchos corridos tradicionales, Los Alegres del Barranco optaron por una postura crítica y reflexiva. El tema busca alejar a las y los jóvenes de la tentación de ingresar a las filas del narcotráfico, destacando las consecuencias trágicas que esta decisión implica.

Cabe señalar que, la letra de la canción advierte que, aunque el mundo del narcotráfico puede parecer atractivo debido a sus lujos y dinero fácil, sin embargo, la realidad es muy diferente, y el destino casi seguro es la prisión o, en muchos de los casos, la muerte.

Voy a darte un buen consejo por si quieres llegar a viejo. No te enganches con lo malo , nada bueno deja eso. Si crees que es dinero fácil, ponle atención a estos versos. Hay sueños que se te cumplen y después son pesadillas pierden lo más importante libertad y familia eso si tuviste suerte y no perdiste la vida. Siempre existen más opciones para salir adelante, no todo es como lo pintan una vez que te enredaste sólo quedan dos caminos: el del panteón o la cárcel. Carros, lujos y mujeres crees que los conseguirías ¿Cuánto tiempo has de tardarte para cuando llegue el día en que sepas que ese mundo es mentira y fantasía?", dice la letra de la canción antinarcotráfico de Los Alegres del Barranco.