Santa Fe Klan habría cancelado su gira en EU por visa, no por violencia, según periodista

Comparta este artículo

Guanajuato, Guanajuato.- Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, compartió una noticia que dejó impactados a muchos de sus fanáticos, pues a través de sus redes sociales confirmó que su gira por Estados Unidos no se realizará, a pesar de que su tour titulado Unidos comenzaría el próximo 3 de julio en Fort Worth, Texas, y terminaría hasta el 3 de agosto, una vez que hubiera pasado por los estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y California.

En sus historias de Instagram, el rapero mexicano contó que las razones de la suspensión de sus conciertos son meramente por las redadas en Estados Unidos contra los migrantes: “Pienso que lo mejor será mover la gira de EU para más adelante cuando las cosas estén mejor. Me duele mucho ver a mi raza pasándola mal, ¡ánimo, no se agüiten! Le mando un abrazo a toda mi raza latinoamericana. ¡Viva México!”, dice el escrito.

Es relevante mencionar que hace dos semanas el intérprete de Morrita se convirtió en tendencia después de que uno de sus escoltas, Arnulfo ‘N’, fuera víctima de un terrible ataque armado mientras se encontraba al interior del Bar Richard, ubicado en la comunidad sureña de Yerbabuena, en la ciudad de Guanajuato. No obstante, según te informamos en TRIBUNA, el hombre, quien formó parte durante 2021 de la Policía Municipal, terminó perdiendo la vida tras ser acribillado.

Historia de Instagram

Ahora, Santa Fe Klan vuelve a ser objeto de titulares en los medios de comunicación, aunque todo parece indicar que es por una supuesta mentira, pues la influencer Chamonic asegura que el cantante no fue honesto en su reciente comunicado y que, en realidad, la razón de haber suspendido sus presentaciones en territorio estadounidense es que le negaron la visa en su cita administrativa, por lo que no le quedó otra opción más que retractarse.

”¡Les dije que un artista que tenía una gira en Estados Unidos no tenía visa aprobada! ¡Y es Santa Fe Klan! Tengo que decir algo sobre este mensaje que él puso, no se me hace correcto que use lo que estamos viviendo en Estados Unidos como pretexto para supuestamente cancelar una gira, cuando él sabe que hace dos días le negaron la visa en su cita administrativa. ¡Por eso su gira será cancelada! Tú lo sabes, no mientas por convivir”, expuso Jacqueline Martínez, una reconocida periodista de espectáculos.

Fuente: Tribuna