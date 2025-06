Tragedia en Televisa: Jessica Esotérica predice muerte de Yolanda Andrade: "Es neurosis"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en Televisa no están lejos de las malas noticias, sino que pronto podrían enfrentar una trágica noticia, pues la reconocida vidente, Jessica Esotérica, durante la entrevista en importante evento, hizo una escalofriante predicción de muerte, para la querida actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, quien tiene más de dos años enfrentando fuerte enfermedad.

Yolanda desde el 2023 enfrenta severos problemas de salud, de los que no ha podido recuperarse, incluso se llegó a decir que tenía esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa que poco a poco va paralizando a quién lo padece. Aunque la misma Andrade ha desmentido esto y afirma que está en un tratamiento para sentirse mejor y poder volver a estar a su 100 por ciento, las preocupaciones de su salud siguen en aumento.

Por su parte, la presentadora de Montse y Joe, sigue enfocada en su tratamiento y con ganas de salir adelante de su severa crisis, ya que incluso se fue a las playas junto a sus familiares, para alentar a su pronto recuperación: "Nada como el tiempo con mis hermanos. Risas, recuerdos y buena comida. Agradecida por tenerlos en mi vida". Según la actriz y sus amigos, el tiempo de ambiente de la playa es beneficioso para su estado de salud.

Pero mientras que Montserrat Oliver y varios espectadores en redes sociales le aplauden dicha decisión, Jessica fue contundente al asegurar que hay algo muy oscuro detrás de Andrade y que debería de buscar otra alternativa de sanación, y dejar de lado la medicina occidental actual: "Hasta el día de hoy, siguen curándola de lo que no la deben de curar, pero, mi amor, ¿quién experimenta en cabeza ajena? Yo no puedo obligar a alguien a hacer lo que no quiere".

Finalmente, Jessica declaró que si la presunta ex de Verónica Castro no va pronto para que se le retire su maldición y alejen a todo mal de ella, y que si no lo hacía, en realidad más pronto de lo que ella espera, va a terminar muy mal, pues declara que su salud solo seguirá decayendo hasta perder la vida: 2Yolanda sigue con el tema de que es enfermedad, que es la neurosis. A como va, ella va a terminar en un ataúd. Ya fue a todos lados, eso se llama 'Aplazamiento silencioso', te dejo sin voz y te vas acabando poco a poco".

