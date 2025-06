Tunden a Florinda Meza por serie de Chespirito; usuarios la llaman “la Panini original”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como cada semana, este pasado jueves 12 de junio se estrenó un nuevo capítulo de Chespirito: Sin querer queriendo, serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños. Es así que en el segundo episodio, la tensa situación entre el creador del Chapulín Colorado y Florinda Meza, representada legalmente como Margarita Ruíz, llegó a un punto que comenzó a poner en peligro el matrimonio de Gómez Bolaños.

De hecho, la obra creada por Roberto Gómez Fernández y dirigida por David Leche Ruíz inició el 5 de junio de 2025 en el servicio de streaming Max, y desde ese momento ha tenido una gran aceptación entre el público mexicano, pues en X (antes Twitter) es constantemente tendencia, aunque su mayor audiencia se encuentra en TikTok, plataforma en la cual hay una gran cantidad de videos sobre el tema.

Precisamente, en la red social antes mencionada es donde los internautas han compartido su enorme indignación sobre las presuntas acciones de Meza, a quien ya han empezado a denominar como “la Panini original”. Además, también hay algunas personas que aseguran que Ángela Aguilar es la sucesora de la comediante mexicana. Es necesario mencionar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la viuda del intérprete de El Chavo del 8 no ha salido a responder todas estas acusaciones.

Comentarios en TikTok

Algunos de los comentarios más destacados en TikTok sobre Florinda Meza y sus múltiples comparaciones con famosas que, en la actualidad, han sido señaladas por haber tenido una relación con un hombre casado, son:

• “Mismo corte, diferentes épocas”

• “Es impresionante el cinismo de Florinda Meza”

• “Doña Florinda Meza es la abuela, Karla Panini es la mamá y Ángela Aguilar es la hija/nieta”

• “Hablan igual pero con diferente edad, no se necesita decir el nombre”

• “¿Habla de un tipo que ya no puede defenderse? Esta Florinda Panini Aguilar no tiene límites”

• “Yo creo que las infidelidades fueron con ella, lo que pasa es que ahora que no está lo quiere dejar mal solo a él”

Finalmente, entre otros temas polémicos que se abordaron en el capítulo sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, se encuentra la inconformidad de Carlos Villagrán —retratado como Marcos Barragán— con la forma en que se manejaba el programa Chespirito. En una escena ambientada en Cancún, se muestra a Carlos sentado junto a Ramón Valdés al borde de una alberca, donde le propone crear juntos un nuevo show.

Fuente: Tribuna