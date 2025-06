Alicia Villarreal habla sobre la supuesta violencia que vivió a lado de Arturo Carmona

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Fue hace poco cuando la famosa cantante Alicia Villareal, se volvió tendencia, todo esto debido a unos asuntos que parecían habían quedado en el paso, sin embargo, como internet no perdona, nuevamente salieron a la luz, con la diferencia de que en esta ocasión ambos involucrados hablaron al respecto, y brindaron información nueva, en la cual se confirmaron las sospecha que se tenían ya hace algún tiempo en relación al tema.

Todo giró en torno a unas palabras que dio la periodista Blanca Martínez mejor conocida como 'La Chimuela', sobre a la relación de la cantante con su ahora exmarido el actor Aturo, pues comenta sobre la supuesta violencia que existía dentro de la relación. A pesar de lo sucedido se sabe que tanto la cantante como Martínez aun continúan con su amistad ya que en realidad fue algo que pasó hace más de 20 años y que en la actualidad revivió gracias a los internautas.

Reviven asuntos del pasado/ Créditos: Internet

"Pero también sí quiero mencionar que Arturo, o sea, es una persona que hoy en día no es ni violento, ni así como de repente se empezó a tachar. Entonces es por eso creo que tomó esta actitud", explicó, por lo que dejó en claro que también ya pasaron muchos años y que las personas pueden cambiar. Por otro lado, también dijo que la relación que llevan ambos es diferente, pues gracias al paso del tiempo la comunicación y contacto a cambiado bastante.

"A veces platicamos, a veces no, a veces me puede mandar un mensaje, una llamada o algo, pero como mi hija también ya no está en casa, y ella ya tiene su vida, entonces ya no se nos da tanto esto. Y yo también he trabajado mucho, y yo creo que ha sido una reacción, como también él lo ha mencionado, es una acción de una reacción". Además, agregó que le duele que involucren a la señora Blanca, ya que ella no tiene nada que ver en esto. El actor por su parte negó todo lo dicho, esto a pesar de que Alicia lo confirmó de manera pública.

Por otro, también se habló sobre la reciente denuncia que hizo ella en contra de quien aun es su marido, Cruz Martínez por violencia domestica. "Mi momento actual es este proceso legal, que estoy llevando, y que me ha tenido la verdad trabajando mucho en eso para yo poder buscar mi justicia. Y entonces, como hablar de eso, [de Arturo], hoy en día, yo creo que no quisiera". Se espera que todo salga bien y que quedé a su favor, por lo que ahora solo queda esperar.

Fuente: Tribuna