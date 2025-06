"Era una niña": Exasistente de Alejandro Sanz lo acusa de abuso y de solo haberla usado

Ciudad de México.- La polémica en torno a Alejandro Sanz ha ganado fuerza luego de que Ivet Playà, una joven que afirma haber sido fan del artista y más tarde su asistente, hiciera públicas declaraciones sobre la relación que mantuvo con él. A través de un extenso mensaje en redes sociales, Playà relató su experiencia, calificándola como una "terrible pesadilla". La joven lo acusa de abusar de su inocente y de solo haberla usado aprovechándose de que solamente "era una niña".

Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. Me siento humillada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento incluso sucia porque no sé quién ha podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta intimidad", narró la joven.