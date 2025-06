Florinda Meza se lanza contra la serie de Chespirito: “Falsea los hechos solo para vender”

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 5 de junio se estrenó Chespirito: Sin querer queriendo, serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, la cual increíblemente logró captar no solo a la audiencia que creció con su programación, sino también a muchos jóvenes que ahora están hablando del tema en TikTok. De hecho, se generó todo un debate sobre el inicio de la relación entre Gómez Bolaños y Florinda Meza.

Desde el tráiler, el programa producido por Paulina y Roberto Gómez Fernández, hijos del hombre detrás de El Chapulín Colorado, dejó muy claro que no solo se abordarían las múltiples diferencias que surgieron entre el elenco, sino también aspectos más personales, como el deterioro del matrimonio entre Roberto Gómez Bolaños y su entonces esposa, Graciela Fernández. En las primeras imágenes que pudieron ver los internautas, ya se anticipaba que la separación entre ambos era inminente.

Ahora, a dos semanas de su estreno —cada jueves a través de la plataforma Max—, como te informamos en TRIBUNA, la viuda del famoso guionista mexicano ha sido blanco de críticas en redes sociales. Incluso, algunos usuarios comenzaron a llamarla “la Panini original”. Las comparaciones no se han hecho esperar y han llegado hasta Ángela Aguilar, pues aseguran que, por sus acciones, sería una digna nieta de Florinda.

Publicación de Florinda Meza

Durante todo este tiempo, la intérprete de la madre abnegada de Quico, personaje ficticio de El Chavo del 8, había guardado completo silencio. Sin embargo, este pasado 15 de junio, justo en el Día del Padre, la actriz mexicana finalmente se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de Instagram, afirmando que la historia que se cuenta no representa en absoluto la vida de su difunto esposo, sino que para ella no es más que un melodrama falso.

“La serie puede parecer romántica porque lo pinta como un luchador, muy al estilo Hollywood, pero no es su historia. Es un cuento, puede ser muy bonito, incluso divertido, pero no es su biografía. A este genio le gustaría que la gente conociera su vida, la verdadera. Que lo recordaran por su legado y no por un melodrama de ficción que falsea los hechos solo para vender”, destacó la comediante.

Fuente: Tribuna