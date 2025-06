Leonardo Aguilar sale en defensa de Pepe Aguilar y llama malagradecido a Emiliano Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Leonardo Aguilar, decidió emplear sus redes sociales para salir en defensa de su amado padre, el cantante Pepe Aguilar, después de que su medio hermano mayor, lo ignorara e hiciera a un lado en plena celebración del Día del Padre, enalteciendo únicamente a su padrastro. El joven, no tuvo reparos en afirmar que su papá es el mejor y llamó malagradecido al rapero en ascenso.

El pasado domingo 15 de junio, oficialmente se celebró el Día del Padre, y así como muchos hijos de famosos, Emiliano usó su cuenta de Instagram para felicitar a quién lo forjó, pero, no se trata del creador de Por Mujeres Cómo Tú, sino su padrastro, al cual le señaló que sin él en su vida, no sabría lo que es un padre: "Feliz Día del Padre a la persona que me forjó, que me hizo ser la persona de huev... que soy hoy, que gracias a él supe lo que es tener un padre. Te quiero un chin... Adrián. Ya sé que a veces soy un desmad..., pero aquí andamos. #happystepfathersday".

Contrario a Ángela Aguilar y a Leonardo, Emiliano dejó de lado por completo al cantante de rancheras, debido a que no hizo un post en dedicatoria a Pepe, ni tampoco compartió algo en sus historias, sino que simplemente le envió dicho mensaje a Adrián, demostrando una vez más el distanciamiento que hay entre ambos como padre e hijo. Por este motivo, el primer hijo de Pepe al lado de Aneliz Álvarez, salió en defesa de su padre.

El intérprete de Por El Contrario, compartió una foto de Pepe, y agregó un extenso mensaje en el que asegura que su padre "es un hombre de verdad", y lo que pueda decir de él se queda corto a comparación de la persona que es para él, pues lo considera un ejemplo de lealtad, de honestidad y perseverancia, asegurando que diría que es justo, pero que la verdad no lo es, pues da de más: "Mi papá no es justo. Mi papá es tan grande que muchas veces da más de lo que la gente se merece. No se que hubiera sido de mi vida sin tu ejemplo. Hacen falta más papás como tú".

Por último quisiera decirte que de lo que más admiro de ti es tu capacidad de quedarte en silencio. No entiendo como aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos", exclamó, dando a entender que su post sería más para arremeter contra Emiliano que para felicitar a Pepe.

Finalmente, el cuñado de Christian Nodal, señaló que él no entiende como es que a pesar de todo lo que pasa y como lo atacan, es que puede seguir poniéndose de pie, avanzar, y seguir siendo ese hombre tan bondadoso y bueno que tiene su absoluto respeto y amor: "A pesar de todo, sigues adelante, sigues siendo igual de dadivoso, igual de fuerte, igual de grande, igual de bueno. Ojalá un día pueda ser como tú. Mientras más crezco más cuenta me doy de lo lejos que estoy. Por el momento es un privilegio poder aprender de ti. Te amo muchísimo. Eres grande GRANDE".

