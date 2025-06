Leticia Calderón estalla en Televisa tras ser acusada de abandonar a su madre en un asilo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas, Leticia Calderón, al ser abordada por la prensa y hablar de las críticas en su contra, no se resistió y estalló en Televisa bastante molesta por los señalamientos en su contra, donde se le acusa de abandonar a su madre y haberla dejado en un asilo para ancianos, y desatenderse de ella. La histrionista dejó en claro la situación actual y niega haberla dejado a su suerte.

Calderón hace un par de meses brindó una entrevista a Ventaneando, en la que confirmó que sí envió a su madre a un asilo, pero agregó que para tomar dicha decisión le costó trabajo, y la razón es que no la quería dejar sola en su casa en Xochimilco y que si algo le pasara nadie pudiera ayudarla. Como era de esperarse, y ante la amarga experiencia de Laura Zapata con este tema, muchos salieron a criticar a la actriz por su decisión.

Ahora, después de tantos ataques en su contra, durante una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, Calderón dejó en claro que para ella todos pueden opinar lo que se les dé la gana, ya que ella hace lo que quiere, y afirma que su madre está en una residencia "maravillosa" que ella paga. La actriz de Esmeralda contó que el fin de semana tuvo a su madre, y pese a que a pasó feliz en familia, se quiso regresar a su residencia: "Mi mamá está feliz, yo la veo feliz. Hoy me decía en la mañana: '¿Ya me llevas, ya me llevas, ya me llevas?'. Yo, así como: 'Mamá, espérame, vamos a desayunar juntas, tantito'".

Ante esto, dejó en claro que no es un asilo, sino una casa especializada para personas de la tercera edad, un edificio en el que su madre tiene su propia suite, su comedor, su sala, su recámara, su vestidor, su baño y mucho más, junto a cuidados requeridos según edad y problemas de salud, destacando que además, ella estuvo de acuerdo en irse ahí: "Fue una decisión de ella. Cuando murió mi papá, yo evidentemente dije: ‘pues que se venga conmigo’. Ya tenía todo preparado para hacerle una supersuite porque mi casa es de un piso. Yo dije: ‘Cabe perfectamente una recámara en el segundo piso divina’. Y mi mami dijo que no".

Finalmente, la actriz de Imperio de Mentiras, se mostró en paz con dicha situación, destacando que jamás sería capaz de abandonar a su madre, y que ella puede ir a verla siempre que quiera, sacarla como el pasado fin de semana y tiene mucha libertad: "Pues está feliz y encantada y me da mucha risa que mucha gente dice que abandoné a mi mamá. No, para empezar, ni la fui a depositar, ni la abandoné, ni nada".

Fuente: Tribuna del Yaqui