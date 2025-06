¿Lo odia? Pepe Aguilar manda duro mensaje a Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar, tras 'traición'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante Pepe Aguilar ofreció una reveladora entrevista a Pati Chapoy en la que abordó todas las polémicas que la rodean como el inesperado matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, así como las recientes acusaciones que hizo Gussy Lau. Como se recordará, el cantautor mexicano acusó a su exsuegro de tenerlo vetado y no permitirle trabajar desde que terminó su romance con Ángela.

Mientras hablaba con Pati, el reconocido intérprete contó sobre su proceso creativo y la manera en que ha logrado construir un equipo de compositores para desarrollar su música. "Decía: ‘Tengo esta idea, este es el título más o menos, esta es la historia’. Pusimos a tres en un lado, a tres en otro, a tres en otro y a tres en otro. Se llaman camps de composición. Y sacamos treinta y tantas canciones. Se unen muchos criterios, muchas fuerzas, muchas energías, mucho talento", dijo Pepe.

Esto sacó a tema las declaraciones que hizo Gussy Lau, quien es conocido por haber tenido un romance con Ángela, semanas atrás cuando dijo que quiere terminar el contrato que mantiene con la empresa de Aguilar, pero no se lo permiten: "Se hizo, entiendo, porque tampoco soy el abogado de la compañía. Entiendo que es un contrato normal de exclusividad. Y entiendo que también tenía ciertas cláusulas ahí de su obra", indicó el artista ante la pregunta de Chapoy sobre esta polémica.

No obstante, el cantante de Por mujeres como tú aprovechó la entrevista para aclarar que Gussy estuvo de acuerdo con firmar este contrato, por lo que no tiene nada qué reclamar: "Pero más públicamente les digo yo, si se quiere salir, yo no quiero tener a nadie a fuerza. Pero también si alguien firma algo, señora... ¿De qué se trata?". No obstante, Pepe compartió que no sabe muchos detalles al respecto, pero prometió analizar el caso de su exyerno.

He escuchado, se lo juro por lo más sagrado, he escuchado esta situación, le voy a poner atención. A ver qué está pasando. Y lo que sea justo, eso es lo que se va a hacer. Porque no, yo no voy a venir a esta vida a fregar a nadie", subrayó.

Pepe Aguilar le envía fuerte mensaje a Gussy Lau

En cuanto a sus proyectos, Aguilar mencionó que muchos de sus temas han surgido gracias a su equipo, como ocurrió con Cuídamela bien, melodía que se dice es una aparente advertencia a Christian Nodal tras su matrimonio con Ángela: "Kakalo la hizo, sí. No, esa es una idea 100% de mi manager, de Jorge Juárez. Él es el culpable. Pero, pues sí venía al caso en ese momento. Se me hizo una canción muy bonita. Se hizo una canción que venía al caso con lo que estaba sintiendo", señaló.

Sobre si considera incluir otra pieza especial para sus hijos en su nuevo disco, y en especial para la joven pareja que está por cumplir su primer aniversario de bodas, Pepe esclareció: "No, yo creo que ya están muy grandotes. Ya fue la dedicatoria. Seguramente algún día haremos algo Christian y yo, no como dueto, no sé, pero más bien como hacerle algo a él. Por supuesto, yo a Christian lo he admirado como cantante de toda la vida y, de hecho, antes de que se casara, y después de que se casó con mi hija, le he dicho: ‘El día que tú quieras’, igual y al rato hacemos algo, producimos algo".

Peper finalizó sus declaraciones reafirmando que en su entorno no hay tensiones ni conflictos, además de destacar que está sumamente orgulloso de su hija mejor, quien acaba de lanzar un álbum. "Ahorita Ángela, yo creo que va a andar culeca varios años produciéndose sola porque le salió muy bien. Y mal haría si no se hiciera más buena como productora. Entonces estamos bien, como usted se da cuenta, porque creo que la energía no miente. No hay drama, no hay nada", concluyó.

Fuente: Tribuna