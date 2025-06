Muere Rafael Acosta a los 80 años; fue fundador de Los Locos del Ritmo e ícono del Rock&Roll

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los íconos del Rock & Roll Rafael Acosta Córdova, músico fundador de la agrupación Los Locos del Ritmo, quien actualmente tocaba con la banda Los K’comxtles falleció este 16 de junio a la edad de 80 años, el deceso se dio a conocer a través de la página oficial de Facebook de la agrupación.

“Hoy deja el plano terrenal nuestro rebelde Rafael Acosta, ‘El Loco Mayor’. Gracias por tu talento, tu obra, tu música, tu alegría y sobre todo tu luz”. “Gracias, mi querido Rafa, y cumpliremos el favor que siempre nos pediste: ‘por favor, no dejen que el rock and roll salga de sus corazones, nunca", se lee en el resto de la imagen con la que anunciaron el deceso del músico mexicano.

De acuerdo con información de radio fórmula, las fuentes oficiales no confirmaron la causa de muerte, se sabe que el músico mexicano enfrentó por mucho tiempo una enfermedad por la que, incluso se hicieron algunos conciertos en beneficencia para costear su tratamiento.

“Estoy pasando por un momento difícil de salud. El tratamiento es lento, y aunque el pronóstico es benigno, sí estoy pasando por algo delicado y doloroso. Amén de ser muy costoso”, señaló en una publicación hace algunos meses.

Como compositor de ‘Tus ojos’, uno de los temas más recordados de la banda, Rafael Acosta consolidó su lugar en la historia musical de México. Los Locos del Ritmo comenzaron su trayectoria en 1958 y lograron el reconocimiento del público con presentaciones dentro y fuera del país; en 1964 recibieron el premio a El Artista Más Importante del Año y en 1967 debutaron en Estados Unidos con gran éxito, incluyendo una presentación en California donde el cantante Elvis Presley se encontró entre los asistentes.

Después de la etapa con Los Locos del Ritmo, Rafael Acosta desarrolló nuevos proyectos como Mr. Loco, agrupación con la que logró reconocimiento internacional al obtener el primer lugar en el Festival Yamaha en Tokio.

También formó parte de festivales musicales en Europa y compuso temas que abarcaron distintos géneros, incluyendo mariachi, baladas y Rock & Roll. A lo largo de su carrera, trabajó en grabaciones en estudios de ciudades como Madrid, Buenos Aires, Nueva York y Tokio. Además de su legado musical, su talento se extendió al cine, la televisión y la radio. Composiciones suyas se incluyeron en películas mexicanas y producciones de estudios internacionales.

También colaboró en programas como Chiquilladas y Hasta que el dinero nos separe, y condujo espacios especializados en Rock and Roll con altos niveles de audiencia. La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) le otorgó en 2011 el reconocimiento “Trayectoria 50 y más”, distinción que respalda décadas de influencia y creatividad dentro de la música hispanoamericana.

Rafael Jesús Acosta y Córdova, originario de Ciudad de México, es un músico mexicano que descubrió su vocación por la música a los 14 años de edad, fue gracias a su primera vez viendo un grupo cubano que quedó fascinado por los instrumentos y los ritmos, tanto así, que les pidió que le enseñaran a tocar el famoso güiro.

Desde entonces, Rafael no dejó de trabajar en su música, en la década de los cincuenta se dio el nacimiento y auge de uno de los géneros musicales que más impactaron a los jóvenes, el rock&roll; fue así que, en 1958, impulsado por la pasión que sentía por la música los ritmos de rock, que fundó a Los Locos del Ritmo en la Escuela Nacional Preparatoria No. 4, quienes se convertirían en la agrupación pionera del Rock & Roll en México. Rafael Córdova y 'Los Locos' no dejaron de crear música y representar los sonidos de México de manera nacional e internacional.

