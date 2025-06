"No iba a salir viva": Actriz de Televisa denuncia golpiza de ex y apoya a Alicia Villarreal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Alejandra Ávalos, durante una entrevista con Imagen TV, no dudó en denunciar la brutal golpiza que recibió por parte de una expareja, asegurando que si ella no se defendía, de ahí "no iba a salir viva", por lo que ahora que sabe lo que pasa Alicia Villarreal al lado de su aún esposo, Cruz Martínez, no le tiembla la voz al demostrar su apoyo en el caso de violencia doméstica.

Ávalos, en una entrevista para Sale el Sol, dejó en claro que en cuanto todo lo que vivía Alicia al lado del productor musical, ella se le acercó y le hizo ver a la intérprete de Con La Misma Piedra, que no estaba sola y las que han pasado por ese infierno, la están apoyando en cada paso que da: "Yo soy muy solidaria con Alicia, o sea desde un principio le dije 'Alicia no estás sola, aquí cuentas con amigas'. Yo creo que muchas mujeres hemos pasado por ciertas situaciones similares a las que ella ha vivido, y creo que se sintió reconfortada".

Alejandra confirmó que cuando era más joven, ella pasó por muchos episodios de violencia y de diferentes situaciones, pero que realmente, muchas veces por el amor o por no querer creer que es lo que sucedía, no veía que estaba siendo víctima de la violencia y prefería callar: "Sí, y de muchos diferentes vertientes, física, emocional, económica, psicológica, hay muchas formas, y hasta que no te lo hacen ver, como que no lo captas y lo tienes normalizado".

Sí, sí lo viví, pero la técnica era diferente, la técnica no era hacerme a mi cuerpo, sino era agarrar mi cuerpo y aventarme contra los objetos, para que los objetos dañaran mi cuerpo. O sea, para que no se vea un puñetazo, era te voy a estrellas la cabeza contra un escalón", contó sobre su violencia.

La actriz de Perdóname Todo, declaró que salir de esa situación fue sumamente complicado y ahora entiende que lo hizo a tiempo, porque de no haber luchado por salir de ahí, actualmente no estaría viva, y tal vez hace muchos años que habría dado su último respiro y habría sido a manos de ese ex, del que no quiso dar nombres: "Si fue algo muy duro, porque yo con mi poca fuerza y mu poca estatura, tenía qué defenderme de un hombre de 1.95, y no pasó una sola vez, pero llega un momento en el que llegas a un límite y dices o mi vida o la suya".

Finalmente, señaló que en su punto de vista, la exvocalista de Grupo Límite alzó la voz en el momento perfecto, pues ese momento es cuando de verdad sé está lista para alzar la voz y luchas por la justicia, porque se requiere demasiada valentía y hay que ir hacía adelante en todo momento: "Yo creo que Alicia habló en un momento adecuado, en el momento en el que tú estás preparado y te sientes lo suficientemente valiente y fuerte para hacerlo, lo confrontas y lo vives, y ya no permites este tipo de situaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui