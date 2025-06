Sandra Echeverria habla sobre su matrimonio: ¿Qué pasa con su residencia en EE.UU?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz conocida por salir en famosas telenovelas mexicanas Sandra Echeverria, habló sobre lo que tenia planeado regalarle a su esposo por el festejo del Día del Padre. Ya que para ella una de las cosas más valiosas es pasar tiempo de calidad con su familia, consideró que un buen obsequio podría ser algo que pudieran disfrutar todos juntos para fortalecer la unión. "Pues yo creo que un momento bonito, algo que podamos compartir juntos, un viajecito, una comida, cosillas así, ¿no?", comentó.

Por otro lado, Sandra dejó ver lo contenta que se encuentra por la estabilidad que tiene en estos momentos con su familia, pues como se podrá recordar, pasó por una fuerte ruptura con el vocalista de Fobia. "Sí, bien, muy contentos, gracias a Dios. Muchas gracias", mencionó. Además también habló un poco de los planes que tiene respecto a su carrera profesional, ya que fue apenas hace poco cuando culminó la larga temporada que pasó en Estados Unidos, por lo que ahora pretende continuar desarrollándose en México.

Conoce los detalles de sus nuevos proyectos/ Créditos: Instagram

"No, no, no, ya no, ya no. Viví allá muchos años, pero ya con mi hijo y todo, quiero que crezca acá. Sí, tomamos la decisión de que crezca acá; los hijos de Leo están acá, así es que seguiremos acá. Si de repente salen proyectos, vamos y regresamos, destacó. Otro tema que se tocó fue respecto a la situación que están viviendo los latinos en Estados Unidos, pues como se recordará, la situación para muchos de ellos por ahora es bastante complicada e incluso algunos rumores apuntan a que varios de los artistas tuvieron problemas con su visa de trabajo al se canceladas.

"Ya sé, no, está tremendo. Nosotros tenemos residencia; me da miedo ir a Estados Unidos y que también me la quieran quitar, ¿sabes? Y son cosas, trámites que nos han llevado muchos años sacar gracias al trabajo que llevamos metiendo también en Estados Unidos durante 10 o más años", dijo. Sin duda una situación que hasta el momento no se a logrado frenar o mediar y que no solo afecta a muchas de las personas, si no que también las tiene atemorizadas.

Para terminar, Echeverria habló un poco del ultimo proyecto en el que estuvo pues acaba de finalizar una serie en la que participó, lo que sin duda por ahora le permitirá enfocarse nuevamente en su carrera musical. "Saqué un sencillo hace una semana, se llama ‘No me alcanza’. No pude hacer promoción porque estaba filmando, pero, pues bueno, yo sigo sacando música cada vez que puedo", expresó. Sin duda una de las actrices mexicanas más comprometidas.

