Shock en Televisa: Acusan a Arturo Peniche de abandonar a su mamá de 94 años y con Alzheimer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre del actor mexicano Arturo Peniche de nueva cuenta apareció en todos los titulares de la prensa debido a que salió a la luz que presuntamente tiene en el abandono a su madre, María Zarco, quien ya es una mujer de 94 años que además sufre Alzheimer desde hace 6 años. Quienes hicieron estas revelaciones fueron su hermano Flavio Peniche y la esposa de este, Azul.

Resulta que el también exactor de TV Azteca, donde hizo las novelas Perla y Pasión Morena, dio una entrevista exclusiva a Matilde Obregón para hablar de su carrera pero además de su vida privada. En ese sentido, la esposa de Flavio indicó que ella y su pareja han asumido la responsabilidad del cuidado de doña María, debido a que sus otros hijos, así como sus nietos y bisnietos, han optado por distanciarse por completo de ella.

En primer lugar, Flavio contó que tomó la decisión de hacerse cargo de la mujer que le dio la vida, luego de que sus consanguíneos consideraran ingresarla a un asilo, tal como ocurrió con su progenitor: "Ahorita está en una etapa muy delicada en la que se le olvida comer, ir al baño... somos siete, cinco mujeres y dos hombres... es un poquito difícil; aquí el que unía a la familia era mi papá", contó,

Una de mis hermanas es doctora, ella se encarga de mandar las medicinas, mes con mes. Arturo siempre ha estado pendiente de mi mamá, desde antes que yo, y cada quien hace lo que le corresponde y lo que le nace", añadió.

Exponen a Arturo Peniche por no cuidar de su madre

Cuando le preguntaron si Arturo se encarga de proveer para el bienestar de su madre, Flavio explicó que lo único que aporta es dinero: "Mi hermano nos ayuda con pañales y ese tipo de cosas, con una cantidad para saldar algunos gastos y nosotros nos hacemos cargo de todo lo demás. Los gastos los compartimos él y yo". Aunque el también artista evitó hacer señalamientos negativos sobre sus seres queridos, su esposa Azul fue más contundente al abordar la situación de su suegra.

De forma abierta, la esposa de Flavio declaró que la señora ha sido desatendida por el resto de sus familiares: "Lo más difícil es la familia; las hijas te agravan la situación, hacen guerra, hacen problema, en lugar de aligerar la carga. Dios las alejó de mí", mencionó Azul. Con relación a Arturo Peniche, uno de los máximos galanes de Televisa, la esposa de Flavio puntualizó:

Arturo nos provee de Ensure, de pañales y da una cantidad para la persona que nos puede ayudar de pronto, esa es la participación de él. Sin embargo, nuestra participación es de 24/7".

Asimismo, Azul agradeció que doña María no se percate del abandono gracias a su enfermedad: "A mi suegra no le falta nada... yo digo que fue una bendición para ella tener Alzheimer: ve a su mamá viva, a su papá vivo, a sus hermanas, a sus hijas chiquitas; si no, imagínate vivir el abandono, no vienen sus nietos, bisnietos... realmente está abandonada por la familia, pero ella no se da cuenta de nada", expresó.

Cabe resaltar que hasta este momento, Arturo Peniche no ha hablado respecto a estas declaraciones que lo colocan bajo la controversia, sin embargo, en el pasado ya se ha pronunciado sobre el padecimiento de su madre.

Fuente: Tribuna