"Solo te dije gorda": Daniela Castro enviaría contundente mensaje a Ana María Alvarado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Daniela Castro, volvió a encender la polémica entre sus miles de seguidores, debido a que habría empleado sus redes sociales para enviarle un contundente mensaje a la famosa periodista y presentadora de espectáculos, Ana María Alvarado, en el que afirma que ella jamás la tachó de ser una "vieja", sino que en realidad "solo te dije gorda" y todo lo demás lo inventan.

Después de que la actriz de Cadenas de Amargura, lamentara el bullying que sufría su hija, Alvarado declaró que le parecía muy curioso como la vida le volteaba la situación, pues en el pasado era una bulleadora, incluso afirmó que a ella le tocó sufrir de sus burlas y malos tratos: "Tal vez a Daniela Castro ya se le olvidó que ella era bully cuando estaba en la escuela y yo lo vi porque iba en el mismo salón. Yo vi cosas que hacía Daniela y nos trataba muy mal".

Ante esto, Castro en una entrevista con Yordi Rosado, no dudó en responderle a la presentadora de Sale el Sol, dejando en claro que ella ni siquiera la pelaba, desmintiendo de manera contundente el que haya hecho de la vida de alguien un infierno o que fuera una mala compañera de escuela como sugirió: "Yo no sabía que los 'pseudoperiodistas' también eran buleadores. Ana María Alvarado, yo sí iba contigo en la escuela, yo entré después que tú pero yo no tenía nada que ver con tu grupo".

A días de esto comentarios, periodistas de TV Azteca, de Imagen TV y otras empresas, se le acercaron para cuestionarle sobre esta situación, pero la actriz de Cautiva, se negó a dar declaraciones, alejándose de la prensa en cuanto quisieron tocar el tema, como una señal de que no querría saber más de este tema. Sin embargo, hace un par de horas que ha regresado al centro del escándalo, pues se cree le envió otro ataque lleno de burla a Ana María.

Aunque no dijo el nombre de la periodista, dado a que es con la única que está en medio de una polémica, sus seguidores en Instagram tomaron como una burla a Alvarado, cuando compartió un video en el que finge indignación y sale aclarar que la gente "chismosa" solo inventó que la llamó "vieja gorda", cuando solo le dijo "gorda", destacando que buscan romper su amistad: "Pero qué chismosas, mitoteras. 'Amiwis' te juro que yo lo único que dije, es que eras una gorda, pero seguro alguien le aumentó lo de 'vieja' porque nos quiere separar. Bitch (perra)".

Fuente: Tribuna del Yaqui