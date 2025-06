Victoria Ruffo hunde a Eugenio Derbez en el Día del Padre y lo expone como un mal papá

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, en pleno Día del Padre dio una entrevista muy sincera y explosiva, pues de nueva cuenta hundió a Eugenio Derbez, su exesposo y con quien procreó a su único hijo en común, José Eduardo Derbez, ya que al hablar de su papel como el progenitor del ahora actor y presentador, lo expuso como un mal papá, que era ausente y que ahora solo busca ser amigo.

El pasado domingo 15 de junio fue el Día del Padre, y así como cualquier padre de familia que no es famoso, los artistas que ya tienen hijos, también fueron celebrados honrados con mensajes. Sin embargo, la actriz de Corona de Lágrimas, cuando fue entrevistada y cuestionada sobre esta festividad y como es que ve la paternidad de Derbez con su hijo en común, fue muy sincera y volvió a darle un fuerte golpe al actor de La Familia P.Luche.

Primeramente, se mostró como una madre orgullosa de su primogénito y la manera en que está llevando su paternidad, honrando su labor con la pequeña Tessa González, la hija de 11 meses del actor con Paola Dalay, afirmando que José Eduardo está mostrando ser un padre amoroso, feliz y presente, que la cuida y ama con todo el corazón: "Yo veo a José Eduardo muy contento, muy feliz, amoroso con su hija. La ve y se le cae la baba. O sea, lo veo muy bien, totalmente presente con su hija en todos los sentidos y en todo momento".

La denominada 'Queen de las Novelas', dejó en claro que si su hijo tiene esa madurez es porque tuvo un buen ejemplo desde casa, que se supo llevar su ya carácter maduro y simparía, siempre cuidando que buscara una relación con el creador de Derbez En Cuando, señalando que siempre se fomentó una cercanía: "Siempre fue un niño muy maduro, muy serio, la verdad fue fácil trabajar con él, crecerlo, educarlo. Nunca le hablé mal de su papá, en la casa nunca hubo malos tratos, ni chismes, ni cosas feas hacia su papá. Al contrario, siempre que era el cumpleaños de Eugenio, le decía yo que le hablara".

Aunque no quiso hablar mucho del esposo de Alessandra Rosaldo y se negó a entrar en detalles, la protagonista de La Madrastra dejó en claro que Eugenio no fue un padre presente y lo tachó de hacer un mal papel en este aspecto, aunque ahora busca ser su amigo y tener esa cercanía que cuando era niño y adolescente no tuvo: "No, no, ahora está haciendo un buen papel como amigo de sus hijos, pero de chicos, no".

Fuente: Tribuna del Yaqui