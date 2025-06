Alejandro Sanz sale a dar la cara tras severas acusaciones de su exasistente, Ivet Playà

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se viralizara el video de su exasistente y antigua fan, Ivet Playà, hiciera unas muy severas acusaciones en su contra, como abuso de poder, el reconocido cantante español, Alejandro Sanz, ha decidido tomar cartas en el asunto y salió a dar la cara mediante sus redes sociales con un contundente mensaje, en el que exhibiría que la joven solo actúa por despecho a un rechazo laboral.

Fue el pasado lunes 16 de junio, que Ivet en un video publicado en X, antes Twitter, lo señala de aprovecharse de que era su fan y pese a que solo tenía 15 año comenzó a conquistarla, y a sus 18, cuando la volvió su asistente fue cuando usando su poder y su inocencia la hizo caer, afirmando que ahora está decepcionada de ver su falta de humanidad y moralidad: "Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión. Ha sido muy duro asumir que Alejandro sabía perfectamente lo que yo era. Desde el principio lo sabía. Yo era una niña. Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano".

Al ver toda la replica mediática en el caso, la joven compartió un comunicado en su cuenta de Instagram en la que aclara que ella no quiere que se desvíen de su mensaje y saquen de contexto la situación, pues no se refería a un ámbito sexual, sino en algo más emocional y moral: "En ningún caso, culpabilizó a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva. Y para terminar: no es el qué, es el cómo. Han pasado tantas cosas que necesito tiempo para explicarlas con todo tipo de detalles y pruebas. Os merecéis, y mi historia también".

Ahora, este martes 17 de junio, mediante sus redes sociales el intérprete de Desde Cuándo, compartió un comunicado en el que dice sentirse muy triste por sus declaraciones, ya que para él fue un momento muy hermoso lo que pasaron juntos, y lo recordaba como dos personas amándose: "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora".

Pero, tras demostrar su decepción, Sanz agregó que en el mes de mayo de este 2025, Ivet lo buscó para que invirtiera en un negocio familiar, pero que él se negó después de hablarlo con sus asesores legales y financieros, y ahora veía que con este mensaje se estaba vengando de su respuesta, y eso le daba más lástima: "Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui