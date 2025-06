¿Anna Ciocchetti tiene cáncer? La actriz de Televisa reaparece y confirma problemas de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas semanas, el nombre de la actriz española Anna Ciocchetti apareció en todos los titulares de la prensa debido a que se reportó que había sido hospitalizada de emergencia y que incluso, se estaba enfrentando a un serio panorama. Luego de días de incertidumbre y que trascendiera un posible diagnóstico de cáncer, ahora la famosa reapareció en sus redes sociales y dio una inesperada noticia.

La nacida en Madrid publicó un video horas atrás, el cual está dirigido a quienes se han preocupado por su bienestar. Asegurando que se encuentra en perfecto estado, la exestrella de TV Azteca destacó la importancia del apoyo de sus seguidores y seres queridos, luego de que trascendiera que estaba delicada de salud. "Estoy profundamente conmovida por tantos y tantos mensajes, por cada palabra, por cada gesto de buena voluntad, por tanto amor y por tantas personas interesadas en mi bienestar. Gracias", inició el mensaje.

Además, añadió: "Quiero decirles que estoy bien, que me conmueve profundamente tanto amor que he recibido. Estoy llena de gratitud y de alegría. Gracias a todos ustedes". Sin embargo, la estrella de las novelas Mirada de mujer, el regreso, Belinda, Campeones de la vida, Vuélveme a querer, La Loba y Huérfanas no quiso revelar la causa que la llevó a estar hospitalizada.

Sí, tuve una breve estancia en el hospital. Afortunadamente todo salió bien. Estoy perfectamente bien y sorprendida porque de pronto en estos tiempos una palabra se puede hacer rumor. Tomarte una pausa de pronto puede tener un resultado inesperado”.

Anna Ciocchetti confirma problemas de salud

Antes de concluir, la actriz madrileña de 56 años dijo sentirse preparada para retomar sus proyectos luego de enfrentar esta situación que la llevó al hospital: "Y he decidido contestar como siempre lo hago, desde mi corazón, con amor y con gratitud, viendo todo lo bueno de la vida siempre. Lista, lista para reanudar mi vida profesional, lista para empezar a trabajar", finalizó.

Las especulaciones sobre la actual actriz de Televisa comenzaron luego de que trascendiera que había sido intervenida para extirparle un tumor. Sin embargo, su representante Emilio Morales salió a desmentir estas versiones, asegurando que la estrella sí estuvo internada, pero por razones distintas.

Fuente: Tribuna