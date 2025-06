Así se encuentra ahora Alexa Hoffman tras la demanda por abuso en contra de su padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de Alexa Hoffman ha logrado acaparar de manera impresionante a los medios, pues como se sabe, su caso de inmediato se viralizó, debido a lo delicado del asunto. Como se podrá recordar, todo ocurrió cuando la ahora influencer acusó a su padre, Héctor Parra, de abuso infantil, pues algo que en su inocencia parecía un juego, era en realidad otra cosa, y no fue hasta que creció que logró darse cuenta de no estaba bien lo que ocurría en casa del actor.

Por ello, Alexa acudió con su madre para comentarle lo que estaba pasando, lo cual sucedió cuando ellos ya se encontraban separados, por ende tanto ella como su media hermana se encontraban en los cuidados de Héctor. La noticia claramente conmocionó a Ginny Hoffman y aunque parecía algo imposible de creer, Alexa después afirmó que su hermana Dani también fue abusada y se mencionó que el actor era bisexual.

La demanda procede/ Créditos: Facebook

Como se sabe, Alexa enfrentó fuertes problemas con Daniela, quien siempre ha defendido la inocencia del actor. Fue en junio del 2021 cuando detuvieron a Parra y en 2023 cuando le dieron su condena de 10 años 6 meses para cumplir en prisión por el cargo de corrupción de menores en agravio de su hija.

En el 2024 cuando se le dictó sentencia y esta cambio a 13 años y 10 meses, todo debido a que las acusaciones hacia él fueron confirmadas, si embargo, apenas duró poco ya que en enero del presente año se hizo un ajuste y quedó en 12 años y 3 meses, situación que para nada le agradó a Alexa y no dudó en expresar su angustia por la reducción de la condena, situación que a Daniela no le pareció "Cada día la desconocemos más", comentó.

Además, eso no es todo, ya que en mayo del presente año, Alexa subió una entrevista a YouTube en la que habló sobre el novio de su hermana e hizo una cuantas declaraciones. "Por ahí me llego´ un chismecillo... Diego, el novio de Daniela no es su novio, sino el de mi papá. No lo dudo", expresó. Estas palabras solo lograron que fuera objeto de burla de su hermana y el novio.

Oye, ¿que opinas de que dicen que eres novio de mi papa?", respondieron en un live y él añadió: "Ya me descubrieron". Por el momento queda esperar para ver como se desenvuelve en caso, mientras Daniela se encuentra vendiendo tamales y en ocasiones realiza ventas de garage, todo esto con el objetivo de juntar recursos para poder solventar los gastos legales de su papá. En cuanto a Alexa, por el momento se mantiene activa en dos trabajos, uno en el que pasea perros y en donde vende brownies.

