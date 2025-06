Emiliano Aguilar arremete contra Leonardo Aguilar por defender a Pepe Aguiar el Día del Padre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido rapero mexicano, Emiliano Aguilar, ha decidido no quedarse callado y apegarse a su polémica personalidad, pues después de que su medio hermano, el cantante de regional mexicano, Leonardo Aguilar, lo atacó por defender a Pepe Aguilar, el papá de ambos, al haberlo ignorado y lanzar un fuerte dardo en su contra en el Día del Padre, le respondió y arremetió en su contra sin dudarlo.

Después de que Emiliano en su cuenta de Instagram, rindiera homenaje a su manager por el Día del Padre y le afirmara que por él sabía lo que era tener un papá, Leonardo compartió un mensaje para resaltar la labor paternal y humana del intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, afirmando que era un "hombre de verdad", ejemplo de honestidad y perseverancia: "Mi papá no es justo. Mi papá es tan grande que muchas veces da más de lo que la gente se merece. No se que hubiera sido de mi vida sin tu ejemplo. Hacen falta más papás como tú".

Pero eso no fue todo, pues aseguró que era tan bueno que seguía confiando en la gente y que admiraba como soportaba a todos esos malagradecidos que solo le reprochan algo, como si se hubieran ganado el derecho de recibir algo de su parte: "No entiendo como aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos".

Leonardo defiende a Pepe tras ser olvidado por Emiliano. Instagram @leonardoaguilaroficial

Aunque jamás hizo referencia directa al rapero intérprete de Ese Vato, Emiliano y muchos otros internautas tomaron dicha publicación en su contra, por lo que el primogénito de Aguilar decidió responderle contundentemente con un meme en sus historias de Instagram, en el que se puede ver a un león encopetado, con el mensaje: "El man que se llama Leonardo", y varios emojis de una cara llorando de risa.

Para sus seguidores y los del creador de Por Mujeres Cómo Tú, entendieron perfectamente, que eso fue en contra de su medio hermano, Emiliano quiso aclarar que en efecto, esa imagen fue en contra del hermano mayor de Ángela Aguilar, afirmando que él únicamente sale y ataca a quienes lo atacaron a él primero, y si no tiran golpe antes, él no hace nada: "Todos sabemos que esa era para el niño. I don’t hit if don’t get hit first (yo no golpeó si no me golpean primero)".

Emiliano se burla de Leonardo. Instagram @emiliano_aguilar.t

