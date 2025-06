Escándalo en Televisa: Eduardo Capetillo sería infiel a Biby Gaytán con Marjorie de Sousa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la polémica actriz venezolana, Marjorie de Sousa, es señalada de meterse en un matrimonio, desatando un nuevo tremendo escándalo, pues recientemente un periodista de espectáculos, la acusó de haber sido amante de Eduardo Capetillo, y que ella sería una de las muchas mujeres con las que el actor de Televisa, le habría sido infiel a Biby Gaytán, mientras grababan una novela juntos.

La familia Capetillo sigue en el centro del escándalo, pues después de que los dos exparicipante de Timbiriche, no asistieran a la boda de lo civil de su hija, Alejandra Capetillo, se ha estado especulando de peleas familiares, problemas de alcoholismo y hasta que tras más de 30 años de matrimonio, habrían tomado la decisión de separarse amorosamente y que ya hasta vivirían en casas separadas y en proceso de divorcio.

Ante esto, el polémico periodista, Javier Ceriani, agregó que supuestamente, Gaytán ya no soporta más las crisis de su marido y que uno de los motivos es que en el año del 2009, mientras estaba en Pecadoras, le fue infiel en más de una ocasión con diferentes mujeres: "Tenía un café elegido para buscar presas, Segafredo y una amiga mía colombiana vio cómo Eduardo Capetillo fue una vez, se sentó y se fue a chichar con una colombiana. Mi amiga me dijo: ‘Javier, él llegó, sedujo a mi amiga y se fueron a chichar".

Ahora, el expresentador de Chisme No Like, ha agregado que una de las mujeres con las que Capetillo traicionó sus votos hacía Biby, fue la reconocida venezolana, Marjorie, asegurando que los productores del melodrama hasta tenían que intervenir y pedirles que se detuvieran porque deberían de seguir grabando las escenas: "Había unos revolcones, que hasta los mismos de la producción les pedían paren y ellos no hacían caso".

Javier agregó que el galán de Marimar, estaba desatado en esa época, pues además de la ex de Julián Gil, tuvo romances y amorío con toda mujer que le hacía caso en las playas de Miami: "Eduardo Capetillo y Marjorie de Sousa hacían Pecadora en 2009, pero Eduardo no paraba de usar su piquito por todos lados y como conejo correteaba a las chicas en Miami Beach". Hasta el momento, ni Marjorie ni Eduardo o Biby, han salido para hablar al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui