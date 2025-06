Kika Edgar aclara su presunto romance con Lalo Salazar tras separación de Laura Flores

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante y actriz, Kika Edgar, ha decidido ponerle punto final a todo el escándalo, y por ello ha salido a aclarar la controversia que surgió tras su reciente presentación en el noticiero Despierta, donde le cantó un tema a Eduardo 'Lalo' Salazar, poco antes de que Laura Flores compartiera un comunicado donde anunciaba su separación amorosa con el periodista.

Después del revuelo generado por su acción en medio de la separación entre los famosos de Televisa, Kika Edgar se expresó recientemente en Sale el Sol sobre la serenata que dedicó en vivo al corresponsal de guerra, en un contexto marcado por la atención mediática tras su separación de Flores: "Eso es muy chistoso de verdad, pero bueno, da la casualidad de que yo iba a promocionar este disco y El Cantoral también. Y nada, pues así le canté a alguien como le hubiera cantado a cualquiera de ustedes".

De acuerdo con la actriz de La Fuerza de Destino, la situación se desarrolló de manera completamente fortuita, pero admite sentirse avergonzada por la manera en que fue apreciada, ya que ella no tenía intenciones de que de ello se hiciera un drama, sino algo lindo para recordar: "Y resultó en pura casualidad todo este rollo, pero de verdad que sí me siento muy, muy apenada porque, pues digo, si no hubiera pasado nada, hubiera pasado desapercibido, ¿no? Totalmente. Pero no porque, bueno, pues sucedió todo este rollo".

La también actriz y bailarina aprovechó la ocasión para externar su apoyo a la actriz de En Otra Piel y Salazar. Además de destacar que desconocía la situación por la que estaban atravesando en ese momento: "A los cuales yo amo, respeto muchísimo, son mis grandes amigos. Y bueno, pues como ustedes, pues tampoco estaba enterada, sí, no, obviamente no hubiera jugado con eso. Pero todo mi respeto, mi cariño a Lalo y obviamente a Laura que son amigos entrañables y que, bueno, pues me salió terrible eso, pero una disculpa porque sí fue algo que estuvo fuera de nuestras manos".

En este sentido, la intérprete de Celos de Hombre, lamentó que el episodio haya generado especulaciones y enfatizó que todo estuvo fuera de su control: "Pero bueno, si no hubiera pasado nada, no hubiera pasado nada, ¿me entienden? Pero bueno, sí sucedió y ya". Con estas declaraciones, Kika Edgar espera poner fin a las especulaciones y enfocarse en su trabajo musical, mientras que Laura Flores y Eduardo Salazar continúan con sus respectivos caminos personales y profesionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui