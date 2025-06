¿Le fue infiel a Laura Flores? Revelan porqué Lalo Salazar rompió con la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber confirmado su separación, la reconocida actriz de melodramas, Laura Flores, se ha visto en otro escándalo, pues una presunta amiga la traicionó y en TV Notas reveló el porqué, supuestamente, el reconocido periodista mexicano, Lalo Salazar, decidió haber terminado su romance con la querida estrella de Televisa tras mostrarse muy enamorados, ¿acaso le fue infiel?

Tras un par de meses de romance, y escándalos como la desaprobación de los hijos, Flores mediante un comunicado en su cuenta de Instagram, confirmó que estaban separados y que él había tomado la decisión, asegurando que no le guardaba rencor y que siempre iba a quererlo: "Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan".

Ahora, una supuesta amistad cercana al periodista y la actriz de En Otra Piel, para TV Notas, salió a revelar los motivos de esta separación, afirmando que es algo que se esperaba, porque ese a que "derramaban miel a raudales", él se estaba asustando, pues "porque Lau estaba enamorándose mucho y Eduardo es más de llevar los procesos y etapas a su tiempo". La fuente asegura que su amiga es un mujerón que muchos quisieran tener, pero que su impulsividad es una gran debilidad y asusta a los hombres.

Ante esto, agregó que con Lalo tuvo también muchos problemas de celos, que fue un motivo que comenzó a hacer dudar al periodista, y le pidiera tiempo para analizar su romance, que fue cuando la actriz publicó el comunicado de su separación, que al parecer borró porque se molestó Salazar: "Laura se dio cuenta de que tal vez se había precipitado. Por eso borró el mensaje. Además, sé que a Eduardo tampoco le agradó. No sé si él también le pidió que borrara el mensaje, pero pues ya todo el mundo lo había retomado".

La actriz de Un Refugio Para El Amor, declaró que también otro motivo es que Lalo se asustó, porque Laura quiere ir a toda velocidad y ay hasta le planteó el llegar al altar, pero este se sacó de onda ya que solo tenían tres meses de relación: "Ella, cuando se enamora, no se anda con medias tintas. Lo da todo al 100% y quiere estar con esa persona el resto de su vida. No en vano por eso lleva 5 matrimonios. Aquí no fue la excepción. Hace un par de semanas le sugirió a Eduardo que por qué no se casaban".

Esto sacó de onda a Eduardo, quien, si bien estaba muy enamorado de Laura, se asustó por la velocidad de esta propuesta, con tan sólo 3 meses de noviazgo. Él viene de un divorcio tras un matrimonio muy largo. Aunque sí quiere volver a estar con alguien para toda la vida, piensa que las cosas deben llevar su tiempo. Obviamente, esto de casarse tan pronto no es algo que lo animara", agregó la fuente.

Sobre el si podrían regresar a una relación, la fuente declaró que no sabía, porque entre los celos y la platica de casarse, Lalo quedó bastante asustado y confundido, por lo que no sabe que podría pasar, pero declara que siguen en contacto, y solo ellos saben como terminará todo: "Para él, ella fue alguien muy importante, a pesar del corto tiempo de su relación. En una de esas vuelven o simplemente quedan como amigos. Los 2 son personas excepcionales, trabajadores, talentosos. El destino dirá".

Fuente: Tribuna del Yaqui