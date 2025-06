Leonardo García desmiente agresión a su madre pero confirma problemas de ira; fue a terapia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, el nombre de Leonardo García no ha dejado de aparecer en los titulares de la prensa debido a que se le acusó de forma pública por presuntamente haber atacado a su propia madre, la señora Sandra Vale, además de que se aseguró que tuvo una recaída en las adicciones y que hasta tuvo que ir a terapia contra la ira. Aunque había negado esta última situación, en una reciente entrevista lo confirmó.

Como se sabe, fue la revista TVNotas la que filtró que el actor mexicano habría atacado con un arma blanca a la mujer que le dio la vida, así como que aparentemente habría abusado del consumo de drogas y alcohol antes de tener este episodio violento. Desde entonces, Leo se ha dedicado a desmentir esta información y en un reciente encuentro con la prensa, volvió a afirmar que nunca sucedió.

Ay… Yo no voy a meterme en nada de esos chismes. No voy a decir nada de nada; vamos a hablar de esto que es nuestro trabajo y un espectáculo para el público. A eso venimos, no voy a contestar nada. Venimos a hablar de trabajo. A ver, no les voy a contestar nada de eso. Por favor", dijo en primera instancia.

Frente a las cámaras de Ventaneando, el hijo de don Andrés García hizo un llamado al público para que no crean en este tipo de publicación: "No se crean ya las cosas que dicen, y menos cuando no lo dicen las personas, personalmente. Ustedes han visto que siempre estoy con ella. Siempre estoy en su cumpleaños, siempre estoy en todo… que se vean las cosas buenas, no la tenemos abandonada, yo siempre estoy por ella".

Leonardo García niega haber violentado a su madre

Con respecto a si negaba categóricamente dicha información, el exconductor de Miembros al Aire mencionó: "Así es, es correcto y ya no le voy a dar más vuelta, porque, es que, lo que uno diga, va a ser usado en la contra de uno, porque así es el formato de hoy en día, desafortunadamente". Conjuntamente, Leo insistió en que cualquier declaración debe provenir directamente de los involucrados y lanzó una advertencia sobre los peligros de la desinformación en la era digital.

Si una persona va y lo dice: ‘sí, él me lo hizo’, pues todavía, pero no pueden dejarse llevar por cosas que pueden ser inteligencia artificial o pueden modificar las cosas”, aseveró.

En relación con su salud emocional, Leonardo admitió que sí tiene problemas de ira: "Entré a la clínica, pero fue para pérdidas y otras cosas, y también, claro, para la ira; todos tenemos ira”. Cuando se le preguntó si sospecha de alguien en particular como fuente de las filtraciones, García fue cauteloso, aunque reconoció que "podría ser" la viuda de su padre, doña Margarita Portillo. No obstante, se negó a acusar directamente a nadie, dejando abierta esta posibilidad.

Asimismo, García recordó que doña Sandra ya desmintió públicamente las versiones que circularon y pidió dar por cerrado el delicado tema. "Mi mamá ya salió, ya dijo que no fue cierto y ya quédense con eso", afirmó. Finalmente, Leonardo negó que tenga una lucha contra las adicciones, tal como se ha especulado recientemente.

No, para nada. Estoy perfecto, estoy muy bien. Véame aquí ahorita cómo estoy. Con la frente en alto, yo sigo con mi trabajo; vamos a hacer una serie muy bonita y estamos con el teatro", expuso.

Leonardo García desmintió ser violento y tener problemas de ira

Fuente: Tribuna