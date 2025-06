Luego de agresión, Valentina Gilabert regresa a las cámaras en videoclip de reguetonero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Valentina Gilabert es una modelo e influencer mexicana que el pasado 5 de febrero fue víctima de un violento ataque por parte de Marianne Gonzaga, una creadora de contenido que actualmente se encuentra recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, tras haberla apuñalado en 13 ocasiones. La joven de 18 años permaneció hospitalizada durante varias semanas, luchando por su vida.

Este caso en particular se volvió altamente mediático, ya que en redes sociales comenzó a circular un video del momento en que Marianne atentó contra Valentina. Como te informamos en TRIBUNA, todo habría comenzado por un aparente ataque de celos, pues Gilabert se encontraba en ese momento en una cita romántica con la expareja de la agresora, originaria de la Ciudad de México.

En cuanto a Valentina, ha intentado retomar su vida: comenzó la universidad, continuó con sus terapias de recuperación, y en marzo regresó a TikTok con un video en el que aparece bailando junto a una amiga al ritmo de Come and Get Your Love de Redbone. Incluso ha mostrado las cicatrices que le dejó el ataque, ubicadas debajo del busto, en la espalda, el hombro, el cuello y el centro del pecho.

Kevin Roldán

Valentina regresa al modelaje en video musical

La nieta de Mario Casillas, reconocido actor de Televisa, regresa al modelaje a través del video musical La Tomadera, del cantante Kevin Roldán, el cual se estrenará en todas las plataformas digitales el próximo 19 de junio. De acuerdo con información de TVNotas, fue el propio cantante colombiano quien buscó personalmente a la joven, originaria de París, Francia, y ella aceptó encantada.

Finalmente, se sabe que el proyecto pertenece al género regional mexicano y aborda una ruptura causada por una infidelidad. No obstante, una fuente cercana a la modelo reveló que Valentina se encuentra bastante bien y que poco a poco ha ido reconstruyendo su vida. Además, aseguró que Gilabert le confesó que no considera que su agresora deba quedar en libertad, y que continuará el proceso legal hasta que se le haga justicia.

