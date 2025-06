“No estuve a su altura”, dice Cynthia Klitbo por video de Karol G con actrices mexicanas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y compositora colombiana, Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, sorprendió a muchos de sus fans con la promoción de su más reciente álbum Tropiqueta, pues la joven de 34 años realizó un peculiar video al estilo de una telenovela clásica. Pero eso no es todo, ya que en dicho clip aparecen grandes estrellas de la televisión mexicana, como Anahí, Ninel Conde e Itatí Cantoral.

De hecho, el material de este nuevo proyecto de la intérprete de Tusa estará disponible en todas las plataformas el próximo viernes 20 de junio de 2025. Al parecer, el objetivo es resaltar las raíces latinas y también la riqueza cultural de la región. A su vez, en esta ocasión, los temas de la también empresaria estarán centrados no solo en el desamor, sino también en el empoderamiento femenino.

En el video, que ya circula por todas las redes sociales, también participaron Gaby Spanic y una de las villanas más icónicas de todos los tiempos, Azela Robinson. Sin embargo, una figura muy recordada de Televisa estuvo ausente: Cynthia Klitbo. La actriz de 58 años ha dado vida a grandes personajes como la inolvidable Tamara en El Privilegio de Amar y Sofía en Cadenas de Amargura.

Cynthia no pudo evitar pronunciarse al respecto y confesó que, en realidad, el tipo de música que hace Karol G no es el que ella suele escuchar, pero admitió que ese estilo es bastante adecuado para fiestas. Ante todo, la ganadora de seis Premios TVyNovelas fue cuestionada sobre si le habría gustado participar en Tropiqueta: “Claro que hubiera salido, es Karol G, es superfamosa. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero no estuve a su altura”.

Finalmente, habló sobre un reciente escándalo en el que se vio envuelta. Klitbo relató que tuvo una diferencia de opinión con un conductor en la Ciudad de México, que comenzó cuando el hombre tomó una calle equivocada y le cerró el paso. El sujeto descendió de su vehículo y le gritó: “Tenías que ser mujer”, algo que a la actriz no le cayó nada bien. Aseguró que no tiene por qué soportar ese tipo de comportamientos.

