¿Otra pelea? Cristian Castro reacciona contundente a críticas de Verónica Castro a su boda

Ciudad de México.- Hace algunas horas el polémico Cristian Castro por fin rompió el silencio para hablar sobre las declaraciones de su madre, Verónica Castro, semanas atrás, cuando aseguró que duda que su boda con Mariela Sánchez pueda llevarse a cabo. Sin inmutarse ni incomodarse, el cantante mexicano respondió al lado de su prometida con un contundente mensaje a la mujer que le dio la vida.

Desde un paseo por la costa italiana, el intérprete de Lloran las rosas accedió a platicar con el programa argentino Intrusos, al cual le manifestó que fue precisamente la conductora quien animó a la pareja para que se comprometieran en matrimonio, y que la muestra de ellos son los anillos que les regaló recientemente.

No, no, la verdad que nos tiene fe, nos tiene fe, te prometo, porque ella nos dio un empujón para que nos complementáramos con esos anillos”, expuso Cristian.

Además, explicó que Verónica simplemente respondió eso porque se sintió incómoda: "Pero a la hora que los periodistas le preguntan, ella como que se cohíbe, ¿viste? Y dice que no, que no cree nada y no sé qué. Pero yo sé que nos tiene fe y ustedes también nos tienen fe", añadió.

Verónica Castro no cree que su hijo se llegue a casar con Mariela Sánchez

Al ser cuestionados sobre la fecha exacta de su boda, dado que primero habían manifestado que a finales de este 2025 y luego cambiaron a febrero del 2026, Mariela y Cristian sorprendieron con sus declaraciones: "Sí, no, no, todavía no tenemos fecha". Acto seguido, Cristian dejó entre ver que es su prometida quien duda en llegar al altar: "No se quiere casar, María. Los aires de libertad que tiene".

Asimismo, el intérprete mexicano y la asesora inmobiliaria fueron cuestionados sobre un posible embarazo, por lo que ella respondió de inmediato: "Mentira. No, mentira". En tanto que Cristian expuso que tienen problemas para embarazarse: "He querido, hemos querido. He querido, pero no he podido". Por último, la nuera de Vero Castro subrayó que su futuro esposo solo estaba jugando: "No, es mentira, chicos. No, no. Para nada. Dicen tantas cosas. Nosotros estamos viviendo un buen momento, estamos disfrutando el momento que estamos viviendo. No estamos planificando nada, simplemente vivimos".

Cabe resaltar que en días pasados, Cristian Castro defendió su faceta como padre, asegurando que, a pesar de su carrera lo obliga estar de un lado para otro, siempre ha tratado de estar presente para sus hijos. Como se sabe, el cantante tuvo tres herederos: Simone y Mikhail, fruto de su exmatrimonio con Valeria Liberman, así como de Rafaela, de su fugaz romance con Paola Eraso.

