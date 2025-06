Reportan que Irina Baeva terminó con Giovanni Medina ¿porque volvió con Gabriel Soto?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas los nombres de Irina Baeva y Giovanni Medina de nueva cuenta se colocaron en tendencia en las redes sociales y medios de comunicación debido a que se reportó que habrían terminado su romance a solo unos meses de comenzarlo. Sí, los informes señalan que la actriz rusa y el abogado pusieron fin a su relación sentimental, tras toda la controversia que causaron meses atrás.

Como se recordará, Irina comenzó a salir con el exesposo de Ninel Conde cuando apenas se estaba recuperando del escándalo mediático por su separación de Gabriel Soto, y se metió a una nueva controversia, pues un año atrás Giovanni había sido involucrado sentimentalmente con Geraldine Bazán. Sí, presuntamente la estrella extranjera salió con dos exparejas de Geraldine, lo cual le ocasionó decenas de críticas.

Pero aunque Medina y Baeva se habían visto de los más felices en sus primeras semanas juntos, este martes 17 de junio la periodista Joanna Vega-Biestro sorprendió al revelar que la relación habría llegado a su fin. De acuerdo con la conductora del programa Sale el Sol, fuentes cercanas le han hecho saber que la actriz y el empresario ya no están juntos, aunque aún no hay declaraciones oficiales por parte de los involucrados.

Me contaron que Irina ya terminó con Giovanni", contó la periodista en una de las secciones del matutino de Imagen Televisión.

En tanto que Gustavo Adolfo Infante expresó: "No me digas eso". Por su parte, la conductora Ana María Alvarado agregó que ya tiene tiempo que la pareja no se deja ver junta en público: "¿En serio? Pues ya no se les ha visto juntos y a mí me llamó la atención porque fue la inauguración de una joyería de Monserrat Oliver y Yaya Kosikova. Y Giovanni ahí, bien abrazado de las dos, y no iba con Irina".

Giovanni Medina e Irina Baeva habrían terminado su romance

Acto seguido, Vega-Biestro puntualizó: "No, a mí me dijeron que ya terminaron. Ya se acabó, finito, caput”. A su vez, la famosa periodista no descartó una posible reconciliación. "Pero vamos a ver si luego regresan; ahorita ya no andan. Ella creo que está de viaje, de hecho. No sé, pero sí ya me dijeron que... (se acabó)". Finalmente, Alvarado dejó entrever que, aunque hubo interés de las dos partes por consolidar su vínculo, este no prosperó: "Pues se intentó… Se intentó, pero no se logró".

Por el momento, ni Baeva ni Medina han confirmado o desmentido esta información, por lo que habrá que esperar si alguno de los dos decide hablar públicamente sobre su situación sentimental, a pesar del hermetismo que han mantenido hasta ahora. Además, tampoco se sabe cuál es la causa del rompimiento entre la actriz rusa y el abogado mexicano.

Fuente: Tribuna