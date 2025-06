¿Se divorcia de Christian Nodal? Pepe Aguilar hace una dura confesión de Ángela Aguilar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A un año de estar constantemente en el blanco de las críticas, Pepe Aguilar acaba de sincerarse sobre la mala racha que ha tenido su familia, especialmente la menor de sus hijas, la polémica cantante, Ángela Aguilar, tras haberse casado con el sonorense Christian Nodal. El intérprete del regional mexicano por primera vez se sinceró sobre como les afectó el hate e hizo dura confesión sobre la joven de 21 años, ¿acaso van a divorciarse?

Desde mayo del 2025, a semanas de que Nodal confirmara su separación de Cazzu y revelara que había comenzado un romance con la intérprete de En Realidad, en redes sociales comenzaron a lloverles ataques y críticas, tachando a la joven de "rompe hogares", pues afirmaron que su historia comenzó mientras que él seguía en una relación con la trapera argentina, cuando su bebé solamente tenía meses de nacida.

Ahora, a más de un año de que comenzara ese acoso público, el reconocido intérprete de Por Mujeres Cómo Tú, declaró por primera vez que toda esta situación fue muy complicada para él, debido a que en más de 30 años de carrera nunca se había enfrentado a algo como eso, y más porque le tocó mucho odio sin ni siquiera tener algo que ver: "No estábamos acostumbrados a esta nueva realidad; me tardé un poquito en acomodarme. No estaba acostumbrado a que nada de mi vida se hiciera pública y escandalosa entre treinta y tantos años de carrera, yo no hice nada de todas maneras, a mí me llegó todo el refilón".

De la misma manera, para Mara Patricia Castañeda, Pepe declaró que aunque fue complicado saber como manejar todo, a él no le afectó porque toma las cosas "de quién vienen", pero, de manera sentimental le afectó el ver como a su hija menor sí le dolían muchas cosas que ve en su contra: "A mí no me afectó tanto el lado profesional de mi hija, porque yo sabía, la veía que estaba entendiendo qué estaba sucediendo, pero luego por el lado humano, pues sí te corre sangre por las venas y la veía a ella que sí le afectaba, por supuesto".

Finalmente, con el tema de la relación entre Ángela y el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, señaló que también lo tomó de sorpresa y tampoco estaba acostumbrado a ver que decisiones tan importantes y grandes como una boda, se manejara de una manera tan rápida: "Ellos parece -ahora me entero- que tenían una historia durante la pandemia sin verse, un amor ahí platónico y luego creo que él ya empezó a andar con alguien durante la pandemia y pasa el tiempo, y empieza a andar con otra chava; Ángela tenía su novio, cada quien tenía su rollo".

Entendí eso, ellos se quieren casar; este muchacho viene a hablar conmigo, pues está bien, yo no tenía como un plan. Hablé con mi esposa, a mí me dijo esto y que vienen mañana para seguir platicando, y vamos a hablar otra vez. No pues ustedes se quieren casar, a mí me parece que están muy jóvenes, pero yo me casé con tu mamá un año más joven que tú y llevamos 28 años de casados y nos amamos, nos adoramos", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui