¿Se divorcian? Ariadne Díaz estremece a 'Hoy' al hablar de 'infidelidad' de Marcus Ornellas

Ciudad de México.- La querida actriz mexicana, Ariadne Díaz, acaba de brindar una entrevista al programa Hoy, en la que decidió sincerarse sobre el escándalo que la rodea, la presunta infidelidad de Marcus Ornellas, el reconocido actor de origen cubano, que hace un par de días, se viralizó en redes sociales, al supuestamente coquetear con una joven mujer. De manera firme, estremeció a Televisa al confesar las medidas que tomará, ¿acaso se divorciarán?

En medio de los rumores de que Ariadne podría regresar con José Ron, pues tendría severa crisis matrimonial con Ornellas, en el canal de YouTube de Kadi Paparazzi, afirmaron que el actor cubano trató de conquistar a una mujer desconocida, pues mientras que se encontraba en una tienda de diamantes, al momento de verla la buscó para coquetearle: "Ella iba en su rollo, sin sospechar que estaba a punto de ser observada con mucho interés. Ahí tienen a Marcus que la cachó desde lejitos, en cuanto la vio venir, hasta derechito se puso y se le paró enfrente, así como que no quiere la cosa. Ella ni lo peló, pero él no se dio por vencido".

Pero eso no fue todo, ya que según los comunicadores de dicho canal, aseguraron que el actor de Si Nos Dejan, pese a que recibió un rechazo de la joven, siguió buscándola y que no perdió de vista ninguno de los movimientos que ella daba hasta que se fue y ya no estuvo en su campo de visión: "Le echó unos ojitos de esos que derriten y luego se giró completito para verla de espaldas. Nosotros, con el lente bien firme, captamos cómo no le quitó los ojos de encima hasta que la perdió de vista".

Ante esta situación, cuando el matutino de Televisa se topó con Ariadne en los fotos de grabaciones de Papás Por Siempre, no dudaron en cuestionarle de lo que se dijo, a lo que bromeó con que luego ella se buscaba a alguien más: "No, ni me digas que ahorita que acabe voy y lo busco, y me lo encuentro". En un tono más serio, la actriz declaró que en realidad es algo que no le importa y ni siquiera ha visto el video: "Imagínate que ni lo he visto, así te lo pongo, no realmente, no, no andamos buscando eso, ni lo vemos, ni estamos ahí al pendiente".

Finalmente, y para cerrar con el tema, la protagonista de La Doble Vida de Estela Carrillo, destacó que a ella no le molesta ni se preocupa por lo que publican, pues ya está acostumbrada a todos los chismes que se levantan, por lo que simplemente solo se lo toma con humor y sigue adelante: "Nombre, nos dedicamos a esto y es el pan nuestro de cada día que nos inventen cada chisme y que todo, pero pues bueno, no o sea, nada más".

Fuente: Tribuna del Yaqui