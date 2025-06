Tragedia culinaria: Integrantes de 'Hoy' arremeten contra Mariano Sandoval; piden su salida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la próxima tragedia culinaria será para el polémico chef Mariano Sandoval, ya que se ha desatado tremendo escándalo en el reality Hoy Soy El Chef, donde él es supervisor de los equipos, a causa de que por sus comentarios y sus acusaciones ante los jueces, los integrantes del programa Hoy en este proyecto, Roxana Castellanos y Pablo Chagra, no han dudado en arremeter en su contra, mientras que fans de Televisa acaban de pedir su salida de la emisión.

El pasado lunes 16 de junio, Chagra y Castellanos se enfrentaron al equipo de Tania Rincón y Karime Pindter, en el reality de cocina antes mencionado, del cual salieron perdiendo ya que Mariano dijo que su tarea no estaba terminada, además de que los acusó de no tener bien limpia su estación de trabajo: "Para que la tarea estuviera concluida tenían que freír ambos plátanos. Yo veo aquí uno completo, pero aquí veo plátanos sin freír".

Poco después de estos comentarios, durante una entrevista detrás de cámara, el exhost de La Casa de los Famosos México, estalló contra Mariano y aseguró que estaba actuando como un payaso: "Es una payasada del chef Mariano. Que por plátanos que ahí se quedaron, que está incompleta. Usamos los dos plátanos, pero bueno". Por su parte, Roxana declaró que no se tomaba nada personal, pero que le daba la razón a su colega: "Sí, lo mismo opino. Yo no me engancho en nada".

La expresentadora de Cuéntamelo Ya!, declaró que desgraciadamente la situación sí es un problema, ya que entre el chef y el comunicador de espectáculos ya ha habido varios encontronazos fuera de cámara y se han hablado con un tono de voz bastante fuerte y las tensiones cada vez son mayores: "Por favor, sí hay un problema muy grave entre Mariano Sandoval y Pablo Chagra porque sí han llegado a hablarse muy fuerte fuera de cámaras".

Por su parte, el exchef de Venga la Alegría, salió a defenderse, afirmando que tanto él como Andrea Rodríguez Doria, pasan con cada equipo y les da las instrucciones, y que con Pablo y Roxana no fue diferente, que les dijeron que debían cortar y freír dos piezas, aunque tenían tres plátanos en su estación: "Ellos pidieron que se quedara el otro plátano. Ellos sabían que tenían que cortar y freír dos piezas de plátano. Seguramente entre los nervios, al momento de cortar, se le olvidó llevar unos plátanos que estaban ahí y una pieza que no la llevó ni la cortó a la fritura. Ese fue el problema".

Pero eso no fue todo, pues Chagra en entrevista con Jorge Anzaldo, también habló de la situación y reveló que Mariano fue a la estación y les dijo que debían freír los dos plátanos, y cuando propuso poner cinco plátanos en cada plato, el chef les dijo que estaba perfecto, y le molesta que tras esa conversación salga y los perjudique: "Para que íbamos a freír más plátanos, si él nos dijo que cinco plátanos por plato eran perfectos, y luego nos regaña y nos afecta en las calificaciones. No, yo no lo quiero platicar, quiero que nos agarremos aquí afuera".

Ante todo este drama culinario en el matutino de la empresa San Ángel, varios de sus espectadores se han pronunciado tanto en redes como Instagram, o en el canal de YouTube, del programa para pedir que se saque a Sandoval del proyecto, ya que consideran que "tiene la sangre pesada" y que es evidente que tiene "favoritismo con Tania y Karime", porque es amigo de la presentadora de Guerreros 2020.

