Tragedia en Televisa: Actor de 'Amarte Duele' sufre triste muerte y da desgarradora noticia

Ciudad de México.- En Televisa una vez más se ve envuelta en la dolorosa tragedia de una de sus celebridades, pues el reconocido actor mexicano, Luis Fernando Peña, en una reciente participación en un podcast, reveló que hace un par de años sufrió la triste muerte de su ausente padre, acompañado por una desgarradora noticia sobre su fallido intento de tener la oportunidad de forjar una relación familiar entre ambos.

Luis Fernando en el año del 2002 alcanzó su mayor fama al ser 'Ulises' en Amarte Duele, el exitoso filme que fue dirigido por el productor Fernando Sariñana. Pero, este proyecto no solamente le abrió las puertas aún más en la industria del entretenimiento, sino que lo reconectó con su padre, el cual lo había abandonado con solo seis años de edad, y tras verlo en dicha película, lo contactó por primera vez casi dos décadas.

El exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, reconoció que aunque su padre, el cual reveló que llevaba por nombre, Francisco Peña, se fue cuando solo era un niño, por el solo hecho de ser su papá lo amó siempre, destacando que aunque tiene pocos recuerdos, todos son buenos. Luis Fernando, mencionó que por este motivo es que decidió buscarlo, y trató de ponerse en contacto, jamás recibió respuesta alguna, hecho que le dolió.

Ahora, durante el podcast La espuma de los días, el actor declaró que en el 2002, cuando finalmente se dio el 'boom' del fenómeno cinematográfico mexicano, su padre finalmente le llamó y le externó el gran orgullo que sentía de verlo triunfar y que no se quitara el apellido de su familia: "Años después, cuando estaba Amarte duele en las salas de cine, un día me habló, ya había fallecido mi mamá. 'Oye, ¿cómo estás?', y pregunté '¿Quién habla?', y dijo 'Yo, Francisco'. Platicamos 5 minutos, y dijo 'Solo quiero que sepas que te va muy bien. Me da mucho gusto'".

Finalmente, el exparticipante de MasterChef Celebrity, declaró que aunque él le dio a su padre su número personal y toda información para que pudieran estar en contacto, este nunca volvió a llamarle y no supo nada de él, hasta que tristemente, hace tres años perdió la vida, aunque no sabe cómo fue: "Nunca más, ¿qué pasó? No lo sé. Volví a buscar a mi familia de mi parte paterna y descubrí que nadie vivía en la Ciudad de México. Hoy en día sé que mi padre falleció hace tres años. No sé las causas".

