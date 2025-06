Aída Cuevas rompe el silencio sobre pleito legal con Carlos Cuevas; lo acusa de golpearla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana, Aída Cuevas, en medio de su polémica familiar con su hermano, Carlos Cuevas, ha decidido brindar una entrevista para De Primera Mano, en la que ha salido a aclarar el porqué comenzó este pleito legal con el cantante, destacando que había dos demandas, y ambas son independientes, señalando que es una la pendiente, pero la judicial ya la ganó. La intérprete del regional, lo acusó de golpearla a ella y a sus padres en estado inconveniente.

Hace un par de semanas, Aída salió a festejar que había ganado una de las dos demandas que enfrenta en contra de su hermano Carlos, asegurando que se le haría justicia. Sin embargo, casi de inmediato, Cuevas salió a negar lo dicho y afirmó que aún hay procesos abiertos: "Después la demandé por las mentiras que dijo con Pati Chapoy sobre mi persona, y esa demanda está vigente. Es el primer round de cuatro, según me explican mis abogados".

Es por esto que ahora, en su entrevista, declaró que ella sí ganó la demanda, y asegura que Carlos la quiere señalar de que se enojó porque desmintió que Juan Gabriel le haya pedido matrimonio, cuando en realidad la situación es más grave de lo que se ha dicho, revelando que la verdad de todo, es que su hermano la golpeó y a sus padres en su hogar: "Yo estoy enojada y por lo cual él me demanda, por lo que dije de que le pegó a mi papá, que a mi madre la corrió de la casa, que a mí me pegó, muchas cosas. Y por eso es el problema, ese es el problema para él".

La cantante, en vivo de Imagen TV, señaló que ella desconoce el porqué su hermano actúo de esa manera, pero que se notaba en ese momento que no estaba en sus cinco sentidos, que había consumido algo, y ahora, ella solo quiere justicia por lo que le hizo a ella, y a sus dos padres: "Venía mal, desorbitado de los ojos. Entró a la casa, llegó a maldecirme, a decir muchas groserías, me zarandeó y me tiró contra la pared. Ya no me duele lo que me hizo... Lo que le hizo a mi padre, sí, lo que le hizo a mi madre en vida".

Ante esto, el abogado de Aída salió a asegurar que en efecto, los jueces ya han absuelto a su clienta de toda acusación y ganó la primera demanda judicial, quedando pendiente únicamente la penal, que es completamente diferente, que de esa sí falta: "La autoridad judicial la absolvió y exoneró, Aída ganó". Finalmente, Cuevas dejó en claro que ella no teme decir la verdad y lo seguirá haciendo hasta el final: "Estoy enojada, pero firme en lo que digo. No tengo miedo de decir la verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui