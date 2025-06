¿Ana Bárbara envió a golpear a su padre Antero Ugalde y ya no le importa lo que le pase?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tensa relación entre la cantante Ana Bárbara y su padre Don Antero Ugalde continua siendo un foco de atención para todos, ya que como bien se sabe tienen ya un par de años distanciados, esto debido a una serie de conflictos que han presentado. La situación a logrado escalar, y tal parece que a sido por las declaraciones a los medios de comunicación que a dado su padre, pues parece que a logrado enfurecer a la cantante.

Fue hace poco cuando Antero dio a conocer lo triste y solo que se sentía por todo lo que estaba ocurriendo, pues la forma de actuar ante la toma de decisiones de su hija hacia él lo tenia decepcionado. En una entrevista que se le realizó hace poco, afirmó que el distanciamiento entre ambos a logrado hacerse más grande con los años, tanto es así que incluso menciona no haber recibido una llamada de su parte en fechas tan importantes como la del día del padre, o navidad.

Tiene un año que no sabe si vivo o muero. Ya no le importa si vivo o muero. Ella ya no tiene padre", expresó.

La cantante se mantiene al margen de la polémica/ Créditos: Facebook

Según lo indica Antero, todo inició cuando la cantante comenzó su relación sentimental con Ángel Muñoz, pues como menciona él, desde ese momento la actitud de la cantante cambió de manera significativa, volviéndose fría y calculadora. Por otro lado, también aprovechó para revivir un supuesto altercado ocurrido ya hace algunos años, en el que se dijo que Bárbara mandó a su hermano Francisco para que confrontará de manera agresiva a su padre.

Me echó encima a Pancho y a su mamá, pero feo", agregó.

Pues según sus palabras a Barbara no le gustaba cuando su padre salía a hablar con lo medios, motivo que hacia enojar a la cantante y fue por lo que envió a su hermano. "Ya me siento caído. Tuve que aguantar faltas de respeto por ella", dijo, después de mencionar que no sabe de su hija desde hace más de un año. Por otro lado, Sabina Ugalde salió a hablar en defensa de su hermana y se aseguró de desmentir todo lo que decía su padre. "Es bien chillón, mi papá es una víctima y las víctimas no triunfan nunca", expresó. Por lo que dio a entender que la situación parecía más grave de lo que realmente era.

La interprete de éxitos como Lo busqué, por ahora se encuentra sin dar sus declaraciones, por lo que se mantiene al margen de las palabra de su padre, sin embargo, ya en el pasado cuando se le cuestionó sobre los supuestos conflictos familiares, dijo que lo que él decía no eran más que simples mentiras, echo que podría reafirma lo que también dijo su hermana Sabina, quien por otro lado aprovechó el momento para comentar que prefiere mantenerse al margen de todo. Sin duda una triste situación para ellos que se espera puedan resolver pronto.

