¿Demandará a TV Azteca? Exparticipante de 'Survivor México' revela sus terribles lesiones

Ciudad de México.- La reconocida exparticipante de Survivor México y actriz mexicana, Ceci Ponce, en una reciente entrevista para TV Notas, se ha sincerado sobre lo difícil que es salir del reality de supervivencia, revelando las terribles lesiones que tuvo durante sus participaciones en dicho proyecto, que incluso la llevaron a pasar por el quirófano con un delicado procedimiento, ¿demandará a TV Azteca?

Ponce, a sus 43 años de edad decidió formar parte del reality de supervivencia este 2025, solo unos meses después de haber salido de su recuperación por haber formado parte de este mismo proyecto en el 2024. Ahora, a una semana de haber salido del programa, la actriz de Un nuevo amor, confesó las secuelas que enfrenta a causa de este, además de revelar que tiene una hernia en el ombligo y padece de diástasis abdominal.

La ganadora de La Isla, declaró que a causa de los moscos y del sol, tiene la "piel de salami", pues al ser picoteada, salen bolas muy grandes y la comezón es insoportable que se rasca y las uñas llenas de mugre generan infecciones cutáneas, por lo que todo este proceso, más el sol te quedan marcas en la piel: "Seguramente me someteré a un láser fraccionado, que me dejará la piel como de recién nacida. Eso me ayudaría demasiado. Ya vendrá el verano para emparejar esas cicatrices".

Ceci, señaló que tiene una hernia en el ombligo, pero afirma que no fue por Survivor México, sino a causa de uno de sus embarazos, de los cuales también desarrolló una diástasis abdominal alrededor del ombligo, que causa que los músculos rectos de dicha área se abran y no puedan volver a cerrarse: "Tengo una abertura de casi 7 centímetros en el abdomen. Está contraindicado hacer cierto tipo de abdominales a las personas que tenemos diástasis. Por más ejercicio que haga, nunca se arreglará".

Ante esto, la actriz de Eternamente amándonos, declaró que necesita operación, pero prefiere o hacerla, destacando que sus médicos le han hecho saber que la diástasis no la pone en riesgo, ni tampoco la hernia, y como no le gusta operarse y no es urgente, prefiere otros tratamientos para mantener bajo control todo: "Tomo homeopatía. Llegué a pensar en la cirugía, pero más por cuestión de imagen, no por salud. El procedimiento cuesta alrededor de 120 mil pesos. Realmente no la necesito. Me gusta mi cuerpo así. De hecho, me da miedo operarme la cara para estirarla y verme más joven. Quiero envejecer con dignidad".

Finalmente, declaró que en el 2024 le fue mucho peor que en este 2025, pues la temporada pasada se lesionó el hombro y le tuvieron que ponerle una plaquita y 2 tornillos, en el peroné una placa y 6 tornillos, y aunque al inicio tuvo miedo, le dejaron en claro que podría hacerlo con cuidado: "El doctor me dijo: 'Estás lista para ir. Solo toma en cuenta que, si te queda el brazo atrás o quedas colgada, podría ser algo peligroso'. Confié en mi operación, en las sesiones de fisioterapia que hice y en mi recuperación. No tuve ningún problema".

Sentí mareos en esta experiencia. Sobre todo, por la falta de comida. El esfuerzo que se hace es inmenso, y con poco alimento es fatal. Se trabaja contra corriente. De hecho, lo llamamos 'mareo Survivor'. Caminas y se te nubla la vista, no ves el piso. Está fuertísimo todo lo que te pasa por participar", concluyó

